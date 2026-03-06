رجة ارضية بقوة 2،8 درجة جنوب غربي وادي مليز من ولاية جندوبة الجمعة

سجلـت محطـات رصـد الزالزل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـدالجوي رجة أرضية بقوة 2،8 درجة علـى سلـم ريشتـر، الجمعة 06 مارس 2026، علـى الساعــة 04 و 28 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، جنوب غرب وادي مليز من ولاية جندوبة.وحدد مركز الرجة، حسب التحاليل الاولية، بــ 36،42 درجة خط عرض و بــ 8،52درجة خط طـول.هذا وقد شعر مواطنوا الجهة بالرجة.