رجة ارضية بقوة 2،8 درجة جنوب غربي وادي مليز من ولاية جندوبة الجمعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 07:44
      
سجلـت محطـات رصـد الزالزل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد
الجوي رجة أرضية بقوة 2،8 درجة علـى سلـم ريشتـر، الجمعة 06 مارس 2026، علـى الساعــة 04 و 28 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، جنوب غرب وادي مليز من ولاية جندوبة.


وحدد مركز الرجة، حسب التحاليل الاولية، بــ 36،42 درجة خط عرض و بــ 8،52
درجة خط طـول.


هذا وقد شعر مواطنوا الجهة بالرجة.
