رجة ارضية بقوة 2،8 درجة جنوب غربي وادي مليز من ولاية جندوبة الجمعة
سجلـت محطـات رصـد الزالزل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد
الجوي رجة أرضية بقوة 2،8 درجة علـى سلـم ريشتـر، الجمعة 06 مارس 2026، علـى الساعــة 04 و 28 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، جنوب غرب وادي مليز من ولاية جندوبة.
وحدد مركز الرجة، حسب التحاليل الاولية، بــ 36،42 درجة خط عرض و بــ 8،52
درجة خط طـول.
هذا وقد شعر مواطنوا الجهة بالرجة.
