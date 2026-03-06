جلسة عمل لمتابعة سير نتفيذ مشاريع الجسور والطرقات لسنة 2026

خصصت جلسة عمل انعقدت أول أمس الاربعاء، بإشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، لمتابعة سير إنجاز مشاريع البنية التحتية خلال سنة 2026، ومختلف الإشكاليات خاصة منها المتعلقة بالمواد المقطعية وتحويل شبكات المستلزمين العموميين، ومناقشة الحلول الملائمة لحلحلتها واستحثاث نسق الإنجاز.وتم خلال هذه الجلسة، عرض سير تنفيذ مختلف المشاريع المتواصلة الممولة على ميزانية الدولة وعن طريق المموليين (البنك الأوروبي للاستثمار والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك الإفريقي للتنمية) والمقدرة ب 80 مشروع بكلفة تناهز 4200 م.د، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التجهيز مساء اليوم الخميس.كما جرى خلال الجلسة، تقديم مواعيد استكمال أشغال عدد من المشاريع الطرقية التي سيقع استلامها وقتيا خلال سنة 2026 بـ22 ولاية، والمقدرة ب60 مشروع ، إلى جانب النظر في المشاريع التي ستنطلق خلال هذه السنة بـ24 ولاية والمقدرة ب 16 مشروع وبرنامج بكلفة تناهز 2800 م.د.وأوصى الوزير، بتكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمشاريع ومرافقة ومتابعة المقاولات والحرص على تسديد مستحقات المقاولين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان للتسريع في استكمال الأشغال وتلافي كل تعطيل وتأخير.وشدد في هذا الإطار، على ضرورة إعطاء الأولوية لمزيد تدعيم السلامة المرورية وتركيز كل العلامات الضرورية بهذه المشاريع حفاظا على سلامة مستعملي الطريق، الى جانب إيلاء مزيد العناية بشبكة التنوير العمومي لضمان كل ظروف السلامة لكافة مستعملي الطرقات المرقمة.وجدد الوزير، في ختام الجلسة، تأكيده على مزيد العمل لدفع نسق انجاز هذه المشاريع واحترام رزنامة تنفيذها ومتابعتها يوميا لتجاوز كل الإشكاليات التي يمكن أن تحدث أثناء سير أشغالها.وحضر الجلسة، رئيس الديوان والمدير العام للجسور والطرقات ومديرة الأشغال الكبرى ورؤساء المشاريع وثلة من إطارات الوزارة.