جلسة عمل بولاية تونس استعدادا لتنظيم تظاهرة رياضية ثقافية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 18:18
      
انعقدت اليوم الثلاثاء، جلسة عمل تنسيقية بولاية تونس، بإشراف الوالي عماد بوخريص، خصصت لمناقشة الاستعداد لتنظيم النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" التي ستجرى يوم 14 مارس الجاري، على الساعة الثامنة ليلا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بالتعاون مع الجامعة التونسية لألعاب القوى، وذلك في إطار تنظيم التظاهرات الرياضية ذات البعد الاجتماعي والثقافي بمدينة تونس.

وأكد والي تونس، أهمية هذه التظاهرات الرياضية في تنشيط الحياة الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياحية بتونس العاصمة، وفي إشعاع صورة تونس بالخارج، داعيا إلى ضرورة إحكام التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة، وحسن الاستعداد اللوجستي والأمني لإنجاح هذه الدورة، وفق بلاغ نشرته الولاية على صفحتها الرسمية.


وقد حضر جلسة العمل كل من المعتمدة الأولى لولاية تونس ومعتمدي باب بحر وحي الخضراء ، الى جانب ممثلي المصالح الأمنية المعنية وممثلي الإدارات الجهوية للحماية المدنية والصحة والشباب والرياضة، ومتصرف الدائرة البلدية باب بحر ومدير الاتصال بشركة الاتصالات "أوريدو" وممثلين عن الجامعة التونسية لألعاب القوى ومسؤولة التظاهرات.



