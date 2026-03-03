الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة: الرحلات الجوية المباشرة نحو السعودية تؤمن بصفة منتظمة وطبيعية

أفادت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، بأن الرحلات الجوية المباشرة المنطلقة من تونس نحو المملكة العربية السعودية تُؤمَّن بصفة منتظمة وطبيعية، ولم يتم إلغاء أي رحلة مبرمجة إلى حدّ الآنوأوضحت الجامعة، في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن وكالات الأسفار تبذل قصارى جهدها لضمان أفضل ظروف الإقامة للمعتمرين التونسيين المتواجدين حالياً بالبقاع المقدسة والذين سافروا عبر رحلات غير مباشرة (مروراً بدول قامت بغلق مجالها الجوي بصفة مؤقتة)، وذلك بالتعاون مع السلطات السعودية وفي انتظار استقرار الأوضاع وإعادة فتح المجالات الجوية لتمكينهم من العودة إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.وأكدت الجامعة حرصها على دعوة وكالات الأسفار المنخرطة إلى التنسيق مع شركات الطيران، لاعتماد مبدأ المرونة في التعامل مع المعتمرين من خلال العمل على إعادة جدولة وبرمجة أي رحلة قد يطرأ عليها تعديل أو إلغاءوتتابع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة بصفة حثيثة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتنسيق المستمر مع مختلف الأطراف المعنية، حرصاً على ضمان حسن سير رحلات العمرة وسلامة المعتمرين.