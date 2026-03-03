أريانة: ضبط برنامج جهوي استباقي مشترك لمقاومة الحشرات

خصّصت جلسة اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات بأريانة الملتئمة أمس الاثنين بمقر الولاية، لضبط برنامج عمل إستباقي مشترك لمقاومة الحشرات، وضمان فاعلية التدخلات، من أجل القضاء على مخاطر مختلف الحشرات، خاصة بعد الفيضانات الأخيرة التي شهدتها البلاد.ووفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية أريانة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أكد والي أريانة، الوليد صنديد، لدى إشرافه على الجلسة، على ضرورة إحكام تنفيذ الخطّة الوطنية لمقاومة الحشرات، والإستعداد الجيّد من خلال إتباع جملة من الإجراءات العملية الكفيلة بضمان نجاعتها واستدامتها.ودعا إلى العمل على تكوين فريق عمل جهوي يؤدي زيارات ميدانية للنقاط السوداء التي تستوجب التدخل، وضبط برنامج عمل يتضمن تحديد الأدوار والمسؤوليات ضمن رزنامة عمل واضحة، مع توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة من وسائل عمل و تجهيزات، وإلى إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين من هياكل بلدية وصحية و بيئية و غيرها.وأكّد على ضرورة الشروع الفوري في جهر وتنظيف الأودية، ومجاري المياه، وقنوات تصريف مياه الأمطار، وأحواض تجميع المياه، ومحيط محطات الضخ بإعتبارها من أهم أسباب تكاثر البعوض والحشرات ثم القيام بالمداواة المستوجبة، وعلى ضرورة شفط المياه الراكدة، وردم المستنقعات خاصة في بعض المناطق التي مازالت تشهد ركودا للمياه بمعتمديتي سكرة و رواد، وتكثيف المداواة على ضفاف سبخة أريانة في إنتظار إنخفاض منسوب المياه بها، والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمقاومة الحشرات للقيام بالمداواة بالطائرة.و دعا الولي كذلك إلى تكثيف النشاط الرقابي لردع السلوكيات اللابيئية والمخلة بتراتيب حفظ الصحة، خاصة منها الإلقاء العشوائي لفواضل البناء والردم و الربط العشوائي لقنوات الصرف الصحي بمجاري تصريف مياه الأمطار والأودية، واتخاذ كافة التدابير المُستوجبة ضدّ المخالفين،والعمل الدوري والمنتظم لمداواة بؤر النقاط السوداء، ومراقبة أماكن تكاثر الحشرات.وحضر جلسة العمل معتمدة مركز الولاية، والمعتمدون، والكتّاب العامون المكلفون بتسيير بلديات أريانة، والمنيهلة، وروّاد، وقلعة الأندلس،والمدير الجهوي للتطهير، والمدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وممثلو بلديات سكرة، والتضامن، وسيدي ثابت، وممثلو الإدارات الجهوية للبيئة والصحة، وإدارة المياه العمرانية والتجهيز، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، ورئيسة الدائرة الفرعية بدائرة الشؤون البلدية بالولاية.