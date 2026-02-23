تتويج الفائزين في ختام مسابقة افلام للتوعية بمخاطر الادوية المغشوشة

أعلنت وزارة الصحة مسا يوم الأحد عن فوز كل من أسامة طرشون بجائزة لجنة التحكيم و محمد الرحوما بجائزة الجمهور في ختام أول مسابقة عالمية للأفلام القصيرة المُنتَجة بالذكاء الاصطناعي والمخصّصة للتوعية بمخاطر الأدوية دون المستوى والمغشوشة.واعتبرت الوزارة ان التظاهرة التي نظمت مؤخرا بجهة الحمامات (ولاية نابل) تعد " حدثًا غير مسبوق في مجال الصحّة العمومية " مضيفة انه تم تنظيمها من قبل المخبر الدوائي (كوجيفا) وذلك بالشراكة مع Enactus كلية الصيدلة بالمنستير، وبمشاركة خبراء دوليين وممثلين عن الاتحاد الدولي للصيدلة وتحالف Fight the Fakes Alliance، حيث تم تسليط الضوء على التحديات المتزايدة المرتبطة بسلامة المرضى ومكافحة الأدوية المزيّفة عالميًا.وحسب بلاغ لمنظم التظاهرة Enactus حصل طرشون على جائزة الفائز وقدرها 2000 دينار تونسي، وذلك تقديرا للتأثير والإبداع والرسالة القوية لفيلمه التوعوي الذي تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي.والذي تضمن دعوة قوية للتحرك ضد الأدوية المزيفة، وبقصة مقنعة جمعت بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وسلامة المرضى.وأضافت وزارة الصحة أيضا في بلاغها أن هذه المبادرة تظهر الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي كأداة مبتكرة لتعزيز التوعية الصحية، ودعم جهود تونس وإفريقيا في حماية المرضى وتعزيز أمن الدواء بطرق حديثة تواكب تطور وسائل التواصل والمعرفة.وشددت الوزارة على انها ستواصل دعم كل المبادرات العلمية والشبابية التي توظّف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لحماية صحة المواطن وتعزيز السيادة الصحية في تونس وإفريقيا.