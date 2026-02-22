الرابطة الثانية: برنامج الجولة التاسعة عشرة
تُقام مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي الجمعة 27 والسبت 28 فيفري الجاري، انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا (13:00)، وفق البرنامج التالي:
الجمعة 27 فيفري 2026
المجموعة الثانية* الملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – النادي القربي
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – جندوبة الرياضية
* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – قوافل قفصة
* ملعب جلمة: نسر جلمة – أمل بوشمة
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين
* ملعب قابس: الملعب القابسي – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب الرديف: هلال الرديف – جمعية أريانة
المجموعة الأولى* ملعب مساكن: هلال مساكن – مكارم المهدية
السبت 28 فيفري 2026
المجموعة الأولى* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – اتحاد تطاوين
* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – سبورتينغ بن عروس
* ملعب الشابة: الهلال الشابي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* ملعب بوحجلة: بعث بوححلة – أمل حمام سوسة
* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نادي حمام الأنف
* ملعب عقارب: كوكب عقارب – محيط قرقنة
