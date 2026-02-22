Babnet   Latest update 20:13 Tunis

الرابطة الثانية: برنامج الجولة التاسعة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg>
Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 18:52
      
تُقام مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي الجمعة 27 والسبت 28 فيفري الجاري، انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا (13:00)، وفق البرنامج التالي:

الجمعة 27 فيفري 2026

المجموعة الثانية

* الملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – النادي القربي
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – جندوبة الرياضية

* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – قوافل قفصة
* ملعب جلمة: نسر جلمة – أمل بوشمة
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين
* ملعب قابس: الملعب القابسي – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب الرديف: هلال الرديف – جمعية أريانة

المجموعة الأولى

* ملعب مساكن: هلال مساكن – مكارم المهدية

السبت 28 فيفري 2026

المجموعة الأولى

* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – اتحاد تطاوين
* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – سبورتينغ بن عروس
* ملعب الشابة: الهلال الشابي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* ملعب بوحجلة: بعث بوححلة – أمل حمام سوسة
* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نادي حمام الأنف
* ملعب عقارب: كوكب عقارب – محيط قرقنة
الأحد 22 فيفري 2026 | 4 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:35
18:09
15:39
12:40
06:59
05:33
