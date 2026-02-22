الرابطة الثانية: برنامج الجولة التاسعة عشرة

الجمعة 27 فيفري 2026





السبت 28 فيفري 2026



تُقام مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي الجمعة 27 والسبت 28 فيفري الجاري، انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا (13:00)، وفق البرنامج التالي:* الملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – النادي القربي* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – جندوبة الرياضية* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – قوافل قفصة* ملعب جلمة: نسر جلمة – أمل بوشمة* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين* ملعب قابس: الملعب القابسي – أولمبيك سيدي بوزيد* ملعب الرديف: هلال الرديف – جمعية أريانة* ملعب مساكن: هلال مساكن – مكارم المهدية* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – اتحاد تطاوين* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – سبورتينغ بن عروس* ملعب الشابة: الهلال الشابي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة* ملعب بوحجلة: بعث بوححلة – أمل حمام سوسة* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نادي حمام الأنف* ملعب عقارب: كوكب عقارب – محيط قرقنة