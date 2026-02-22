Babnet   Latest update 17:11 Tunis

استئناف الاشغال على مستوى الطريق السيارة أ1 شمالية انطلاقا من الاثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/7/route720260.jpg>
Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 16:55
      
تعلم تونس للطرقات السيارة مستعملي الطريق السيارة أ1 شمالية، أنّه سيتم استئناف الأشغال بداية من يوم الإثنين 23 فيفري  وذلك من النقطة الكيلومترية 76 إلى النقطة الكيلومترية 73 في اتجاه تونس 
  واضافت في بلاغ الاحد، انه سيترتب عن ذلك تقليص ممرّات العبور على مستوى هذا القسط طيلة فترة الأشغال     
ودعت كافة مستعملي الطريق السيارة، حرصا على سلامتهم وسلامة الاعوان والعاملين بالحضيرة، إلى التخفيض من السرعة عند الاقتراب من الحضيرة والالتزام بالتشوير والعلامات المرورية الوقتيّة توخي الحذر والانتباه فضلا عن احترام مسافة الأمان
