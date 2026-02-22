الترجي الرياضي: بوميل يشرف غدا على اول حصة تدريبية و ساس يخضع لكشوفات طبية

يشرف الجهاز الفني الجديد للترجي الرياضي بقيادة الفرنسي باتريس بوميل, غدا الاثنين على اول حصة تدريبية بعد اعلان فريق باب سويقة مساء امس السبت عن انهاء جميع اجراءات التعاقد مع بوميل بمعية الطاقم الفني المرافق له الى غاية جوان 2027 وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.وافاد مصدر مسؤول صلب الترجي الرياضي "وات" اليوم الاحد, ان المدرب الجديد سيكون على دكة الاحتياط بمناسبة مباراة الجولة المؤجلة لحساب الجولة الحادية و العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى التي ستجمع فريق باب سويقة بنجم المتلوي يوم الاربعاء القادم.وكان المدير الفني المساعد للشبان كريستيان براكوني قد تولى الاشراف على فريق اكابر كرة القدم للترجي الرياضي في الاسابيع الاخيرة بعد قرار انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب ماهر الكنزاري عقب هزيمة الفريق امام الملعب المالي في باماكو ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا.واوضح ذات المصدر ان المدرب الجديد سيستكمل بقية تركيبة الجهاز الفني للفريق خلال الساعات القادمة.وفي خصوص الاصابة التي تعرض لها اللاعب البرازيلي يان ساس اشار المصدر ذاته ان "اللاعب سيخضع غدا الاثنين الى كشوفات طبية و صور بالرنين المغناطيسي لتحديد طبيعة الاصابة التي لحقته في مباراة الامس ضد الملعب التونسي و التي اجبرته على مغادرة الميدان".وكان الترجي الرياضي قد استعاد صدارة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم غداة فوزه مساء السبت على الملعب التونسي بنتيجة 1-صفر في المباراة المؤجلة لحساب الجولة العشرين للمسابقة التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.ورفع فريق باب سويقة رصيده الى 46 نقطة منفردا بصدارة ترتيب البطولة, في انتظار اجراء المباراة المؤجلة التي ستجمعه يوم الاربعاء القادم ضد نجم المتلوي.يذكر ان باتريس بوميل (مواليد 1978) كان مساعدا للمدرب هيرفي رينارد في المنتخب الزامبي منذ 2011 وبعد أن ترك رينارد منصبه في عام 2013 لتولي تدريب نادي سوشو الفرنسي، تم تعيين بوميل خلفًا له.كما اضطلع بوميل بخطة مدرب مساعد لمنتخب الكوت ديفوار في 2014 بمعية هيرفي رينارد.وكانت لبوميل عديد التجارب التدريبية الاخرى منها المنتخب المغربي لاقل من 23 سنة ومولدية الجزائر واخرها منتحب انغولا.