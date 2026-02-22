Babnet   Latest update 12:21 Tunis

تونس تشارك في فعاليات قمة "تأثير الذكاء الاصطناعي 2026" بالعاصمة الهندية نيودلهي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699ad8fbc1b631.39438381_lehfkmpinqjog.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 11:18 قراءة: 0 د, 51 ث
      
شاركت، سفارة الجمهورية التونسية بالهند، في فعاليات قمة "تأثير الذكاء الاصطناعي "2026، التي انعقدت مؤخرا بالعاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات.

وتهدف القمة، وفق ما جاء بصفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى بلورة خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي وتعزيز التعاون لتوظيف تقنياته في خدمة البشرية ودفع النمو الشامل وتعزيز التنمية الاجتماعية فضلا عن دعم الابتكارات المتمحورة حول الإنسان والحريصة على حماية الكوكب.


كما تسعى إلى إيصال صوت دول الجنوب العالمي، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للتقدم التكنولوجي والفرص المرتبطة به.


وسلطت القمة، التي شهدت مشاركة نحو 250 ألف شخص من بينهم مسؤولي كبرى الشركات التكنولوجية العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمنظمات الدولية والمستثمرين والمبتكرين والباحثين، الضوء على ثلاث محاور رئيسية هي الإنسان والكوكب والتقدم أين تمت مناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتداعياته الاقتصادية والتنظيمية على المستوى الدولي.

ومثلت منصة لتعزيز المبادرات متعددة الأطراف وطرح أولويات جديدة وتطوير أطر تعاون عملية، بما يتيح الانتقال من البيانات السياسية رفيعة المستوى إلى أثر ملموس وتقدم فعلي في مسار التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324071

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 فيفري 2026 | 4 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:35
18:09
15:39
12:40
06:59
05:33
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
22°-8
22°-9
21°-10
22°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>