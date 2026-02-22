تونس تشارك في فعاليات قمة "تأثير الذكاء الاصطناعي 2026" بالعاصمة الهندية نيودلهي

شاركت، سفارة الجمهورية التونسية بالهند، في فعاليات قمة "تأثير الذكاء الاصطناعي "2026، التي انعقدت مؤخرا بالعاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات.وتهدف القمة، وفق ما جاء بصفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى بلورة خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي وتعزيز التعاون لتوظيف تقنياته في خدمة البشرية ودفع النمو الشامل وتعزيز التنمية الاجتماعية فضلا عن دعم الابتكارات المتمحورة حول الإنسان والحريصة على حماية الكوكب.كما تسعى إلى إيصال صوت دول الجنوب العالمي، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للتقدم التكنولوجي والفرص المرتبطة به.وسلطت القمة، التي شهدت مشاركة نحو 250 ألف شخص من بينهم مسؤولي كبرى الشركات التكنولوجية العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمنظمات الدولية والمستثمرين والمبتكرين والباحثين، الضوء على ثلاث محاور رئيسية هي الإنسان والكوكب والتقدم أين تمت مناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتداعياته الاقتصادية والتنظيمية على المستوى الدولي.ومثلت منصة لتعزيز المبادرات متعددة الأطراف وطرح أولويات جديدة وتطوير أطر تعاون عملية، بما يتيح الانتقال من البيانات السياسية رفيعة المستوى إلى أثر ملموس وتقدم فعلي في مسار التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.