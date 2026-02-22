Babnet   Latest update 14:05 Tunis

إمضاء اتفاقية بين مرصد الإعلام والدراسات حول سلامة المرور ووكالة التعمير لتونس الكبرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699ade11da8336.74563560_mglkqejfhniop.jpg>
Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 13:43
      
تم مؤخرا إمضاء اتفاقية إطارية للتعاون والشراكة بين المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور ووكالة التعمير لتونس الكبرى بحضور إطارات عليا من كلا الطرفين

وتهدف هذه الاتفاقية وفق بلاغ تم نشره  من قبل وكالة التعمير لتونس الكبرى ، إلى إرساء إطار شراكة فعّال ومستدام بين الطرفين، يُعزّز تبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بالتخطيط الحضري والسلامة المرورية


كما تهدف هذه الإتفاقية الإطاريّة  الى دعم التنسيق في إنجاز الدراسات والمشاريع المشتركة بين  المرصد ووكالة التعمير، بما يساهم في الارتقاء بجودة التخطيط العمراني وتحسين مؤشرات السلامة المرورية على مستوى تونس الكبرى


و اوضحت وكالة التعمير لتونس الكبرى  في ذات البلاغ ،ان امضاء هذه الإتفاقية يتنزل في إطار انفتاحها  على محيطها المؤسساتي، وسعيا منها إلى تطوير منظومة رصد النمو العمراني بولايات تونس الكبرى
