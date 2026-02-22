دراسة: 84,6 بالمائة من الإطار شبه الطبي يهاجر بسبب تدني الرواتب

تركيبة العينة



دوافع إضافية للهجرة



وجهات الهجرة



خلصت دراسة نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية في عدد جانفي 2026 من مجلته العلمية إلى أنيهاجرون بسبب، فيما أفادبأن هدفهم يتمثل فيالدراسة أنجزها أطباء شغل بكل من مستشفى الحبيب ثامر والمستشفى الجهوي بزغوان، وشملت عينة مكوّنة من 52 ممرضا وممرضة، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أفريل 2024، على أن لا تقل مدة الهجرة عن ستة أشهر.توزعت العينة بين 31 ممرضا و21 ممرضة، منهم 27 متزوجا/ة و22 غير متزوجين/ات، بأقدمية مهنية تراوحت بين سنة و10 سنوات. وينتمي 48 من المشاركين إلى القطاع العام.أما من حيث الاختصاصات، فقد توزعت أساسا بين:* الاستعجالي (17)* التخدير والإنعاش (15)* الطب (8)* الجراحة (8)إلى جانب تدني الأجور، أبرزت الدراسة أن:يهاجرون بحثا عن ظروف حياة أفضل،بسبب انعدام التطور المهني المستمر،نتيجة صعوبة ظروف العمل،بسبب غياب الاعتراف بالمجهودات المهنية.وبلغ معدل أعمار العينة 33,4 سنة، مع هيمنة طفيفة للعنصر الذكوري، فيما أظهرت النتائج أن الالتزامات العائلية تمثل أحد العوامل المؤثرة في قرار الهجرة.استأثرت البلدان الأوروبية بالنصيب الأكبر من الوجهات، حيث توزعت الهجرة كالتالي:* ألمانيا:* كندا:* إيطاليا:وتعكس هذه المعطيات تواصل نزيف الكفاءات في القطاع الصحي، في ظل تحديات مهنية ومادية تدفع الإطار شبه الطبي إلى البحث عن فرص خارج البلاد.