بطولة الرابطة الاولى: برنامج مباريات الجولة الثانية و العشرين
تُجرى مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام الجمعة 27 والسبت 28 فيفري، والأحد 1 مارس، انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا (س 13).
الجمعة 27 فيفري 2026* ملعب زويتن:
شبيبة العمران – اتحاد بن قردان
* المركب الرياضي بجرجيس:
الترجي الجرجيسي – شبيبة القيروان
السبت 28 فيفري 2026* ملعب عبد العزيز الشتيوي:
مستقبل المرسى – الملعب التونسي
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت:
النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري
* الملعب الأولمبي بسوسة:
النجم الساحلي – مستقبل سليمان
الأحد 1 مارس 2026* ملعب حمادي العقربي برادس:
النادي الإفريقي – نجم المتلوي
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:
الأولمبي الباجي – الترجي الرياضي
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس:
النادي الصفاقسي – مستقبل قابس
الجمعة 27 فيفري 2026* ملعب زويتن:
شبيبة العمران – اتحاد بن قردان
* المركب الرياضي بجرجيس:
الترجي الجرجيسي – شبيبة القيروان
السبت 28 فيفري 2026* ملعب عبد العزيز الشتيوي:
مستقبل المرسى – الملعب التونسي
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت:
النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري
* الملعب الأولمبي بسوسة:
النجم الساحلي – مستقبل سليمان
الأحد 1 مارس 2026* ملعب حمادي العقربي برادس:
النادي الإفريقي – نجم المتلوي
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:
الأولمبي الباجي – الترجي الرياضي
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس:
النادي الصفاقسي – مستقبل قابس
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324078