بطولة الرابطة الاولى: برنامج مباريات الجولة الثانية و العشرين

تُجرى مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام الجمعة 27 والسبت 28 فيفري، والأحد 1 مارس، انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا (س 13).* ملعب زويتن:شبيبة العمران – اتحاد بن قردان* المركب الرياضي بجرجيس:الترجي الجرجيسي – شبيبة القيروان* ملعب عبد العزيز الشتيوي:مستقبل المرسى – الملعب التونسي* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت:النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري* الملعب الأولمبي بسوسة:النجم الساحلي – مستقبل سليمان* ملعب حمادي العقربي برادس:النادي الإفريقي – نجم المتلوي* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:الأولمبي الباجي – الترجي الرياضي* ملعب الطيب المهيري بصفاقس:النادي الصفاقسي – مستقبل قابس