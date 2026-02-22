Babnet   Latest update 14:05 Tunis

بطولة الرابطة الاولى: برنامج مباريات الجولة الثانية و العشرين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg>
Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 12:49
      
تُجرى مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام الجمعة 27 والسبت 28 فيفري، والأحد 1 مارس، انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا (س 13).



الجمعة 27 فيفري 2026

* ملعب زويتن:
شبيبة العمران – اتحاد بن قردان


* المركب الرياضي بجرجيس:
الترجي الجرجيسي – شبيبة القيروان

السبت 28 فيفري 2026

* ملعب عبد العزيز الشتيوي:
مستقبل المرسى – الملعب التونسي

* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت:
النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري

* الملعب الأولمبي بسوسة:
النجم الساحلي – مستقبل سليمان

الأحد 1 مارس 2026

* ملعب حمادي العقربي برادس:
النادي الإفريقي – نجم المتلوي

* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:
الأولمبي الباجي – الترجي الرياضي

* ملعب الطيب المهيري بصفاقس:
النادي الصفاقسي – مستقبل قابس
الأحد 22 فيفري 2026 | 4 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:35
18:09
15:39
12:40
06:59
05:33
