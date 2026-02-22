Babnet   Latest update 10:44 Tunis

جامعة سوسة تتحصل على ثاني كرسي لليونسكو "التعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر وذكي وشامل"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699acb7805a429.08215937_flejkqopnghmi.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 10:44 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تحصلت، جامعة سوسة، على ثاني كرسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، "التعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر وذكي وشامل".

ويمثل هذا الكرسي خطوة استراتيجية جديدة تعزز مكانة جامعة سوسة كجامعة منفتحة ومبتكرة ومسؤولة مجتمعيا، وفق ما ورد بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


ويهدف هذا الانجاز الاكاديمي الدولي الجديد، إلى دعم التعليم المفتوح والموارد التعليمية الحرة وتعزيز الابتكار البيداغوجي والتحول الرقمي المسؤول وتطوير البحث العلمي متعدد الاختصاصات فضلا عن تكريس مبادئ الشمولية والعدالة في النفاذ إلى المعرفة وتوطيد التعاون الأكاديمي الدولي.


ويندرج هذا التكريم ضمن برنامج "يونيتوين" لشبكة كراسي اليونسكو، الذي يضم أكثر من 1100 كرسي في 130 دولة حول العالم.

يشار الى أن برنامج "يونيتوين" لشبكة كراسي اليونسكو، هو مبادرة عالمية أطلقت سنة 1992 لتعزيز التعاون والتواصل بين الجامعات على الصعيد الدولي.

ويستفيد البرنامج من خبرات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة التحديات العالمية المعقدة من خلال البحث التعاوني والتعليم والمشاركة المجتمعية في المجالات ذات الأولوية لليونسكو، ولا سيما التعليم والعلوم الطبيعية والاجتماعية والثقافة والاتصال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324068

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 فيفري 2026 | 4 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:35
18:09
15:39
12:40
06:59
05:33
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
22°-8
22°-9
21°-10
22°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>