جامعة سوسة تتحصل على ثاني كرسي لليونسكو "التعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر وذكي وشامل"

تحصلت، جامعة سوسة، على ثاني كرسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، "التعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر وذكي وشامل".ويمثل هذا الكرسي خطوة استراتيجية جديدة تعزز مكانة جامعة سوسة كجامعة منفتحة ومبتكرة ومسؤولة مجتمعيا، وفق ما ورد بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".ويهدف هذا الانجاز الاكاديمي الدولي الجديد، إلى دعم التعليم المفتوح والموارد التعليمية الحرة وتعزيز الابتكار البيداغوجي والتحول الرقمي المسؤول وتطوير البحث العلمي متعدد الاختصاصات فضلا عن تكريس مبادئ الشمولية والعدالة في النفاذ إلى المعرفة وتوطيد التعاون الأكاديمي الدولي.ويندرج هذا التكريم ضمن برنامج "يونيتوين" لشبكة كراسي اليونسكو، الذي يضم أكثر من 1100 كرسي في 130 دولة حول العالم.يشار الى أن برنامج "يونيتوين" لشبكة كراسي اليونسكو، هو مبادرة عالمية أطلقت سنة 1992 لتعزيز التعاون والتواصل بين الجامعات على الصعيد الدولي.ويستفيد البرنامج من خبرات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة التحديات العالمية المعقدة من خلال البحث التعاوني والتعليم والمشاركة المجتمعية في المجالات ذات الأولوية لليونسكو، ولا سيما التعليم والعلوم الطبيعية والاجتماعية والثقافة والاتصال.