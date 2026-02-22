Babnet   Latest update 10:44 Tunis

تراجع حوادث المرور بنسبة 31,57 بالمائة إلى حدود 20 فيفري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c45e285998d8.63964902_klqjonfhpgeim.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 10:15 قراءة: 1 د, 10 ث
      
بلغ عدد حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 20 فيفري الجاري 529 حادثا، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 31,57 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي.

وسُجّل كذلك تراجع في عدد جرحى حوادث المرور بنسبة 33,83 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، في حين تم تسجيل انخفاض طفيف في عدد القتلى بنسبة 1,42 بالمائة، حيث بلغ عدد الضحايا 139 قتيلا منذ بداية السنة، مقابل 141 قتيلا خلال الفترة نفسها من سنة 2025.


السرعة في صدارة أسباب الحوادث

أظهرت المعطيات أن عامل السرعة يتصدر أسباب الحوادث بنسبة 24,76 بالمائة، كما يمثل السبب الرئيسي في عدد القتلى بنسبة 38,13 بالمائة، وفي عدد الجرحى بنسبة 25,11 بالمائة.


وجاء السهو وعدم الانتباه في المرتبة الثانية من حيث التسبب في الحوادث والضحايا، تليه شق الطريق، ثم عدم احترام الأولوية، فـالمداهمة وعدم الالتزام بالسير في اليمين.

التوزيع الجغرافي والإحصائيات الشهرية

تصدّرت ولاية المهدية قائمة الولايات من حيث عدد الحوادث بـ44 حادثا منذ بداية السنة إلى غاية 21 فيفري.
أما ولاية مدنين فقد سجلت أعلى عدد من القتلى بـ14 قتيلا، وأعلى عدد من الجرحى بـ55 مصابا.

وكان شهر جانفي الأكثر تسجيلا للحوادث بـ358 حادثا، إضافة إلى 91 قتيلا و450 جريحا.

دعوات لمزيد اليقظة

وجدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى مستعملي الطريق بضرورة التقيد بقوانين المرور والانتباه أثناء السياقة، كما دعا السلط الجهوية، وخاصة رؤساء اللجان الجهوية للسلامة المرورية، إلى مراجعة خطط العمل الميدانية وتكثيف المتابعة لوقف الاستهتار بالأرواح والممتلكات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324066

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 فيفري 2026 | 4 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:35
18:09
15:39
12:40
06:59
05:33
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
22°-8
22°-9
21°-10
22°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>