تراجع حوادث المرور بنسبة 31,57 بالمائة إلى حدود 20 فيفري
بلغ عدد حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 20 فيفري الجاري 529 حادثا، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 31,57 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي.
وسُجّل كذلك تراجع في عدد جرحى حوادث المرور بنسبة 33,83 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، في حين تم تسجيل انخفاض طفيف في عدد القتلى بنسبة 1,42 بالمائة، حيث بلغ عدد الضحايا 139 قتيلا منذ بداية السنة، مقابل 141 قتيلا خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
السرعة في صدارة أسباب الحوادثأظهرت المعطيات أن عامل السرعة يتصدر أسباب الحوادث بنسبة 24,76 بالمائة، كما يمثل السبب الرئيسي في عدد القتلى بنسبة 38,13 بالمائة، وفي عدد الجرحى بنسبة 25,11 بالمائة.
وجاء السهو وعدم الانتباه في المرتبة الثانية من حيث التسبب في الحوادث والضحايا، تليه شق الطريق، ثم عدم احترام الأولوية، فـالمداهمة وعدم الالتزام بالسير في اليمين.
التوزيع الجغرافي والإحصائيات الشهريةتصدّرت ولاية المهدية قائمة الولايات من حيث عدد الحوادث بـ44 حادثا منذ بداية السنة إلى غاية 21 فيفري.
أما ولاية مدنين فقد سجلت أعلى عدد من القتلى بـ14 قتيلا، وأعلى عدد من الجرحى بـ55 مصابا.
وكان شهر جانفي الأكثر تسجيلا للحوادث بـ358 حادثا، إضافة إلى 91 قتيلا و450 جريحا.
دعوات لمزيد اليقظةوجدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى مستعملي الطريق بضرورة التقيد بقوانين المرور والانتباه أثناء السياقة، كما دعا السلط الجهوية، وخاصة رؤساء اللجان الجهوية للسلامة المرورية، إلى مراجعة خطط العمل الميدانية وتكثيف المتابعة لوقف الاستهتار بالأرواح والممتلكات.
