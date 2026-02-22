تراجع حوادث المرور بنسبة 31,57 بالمائة إلى حدود 20 فيفري

السرعة في صدارة أسباب الحوادث



التوزيع الجغرافي والإحصائيات الشهرية



دعوات لمزيد اليقظة



بلغ عددمنذ بداية السنة وإلى غاية 20 فيفري الجاري، مسجلا بذلك تراجعا بنسبةمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق معطيات نشرهاعلى موقعه الرسمي.وسُجّل كذلك تراجع في عددبنسبةمقارنة بالسنة الماضية، في حين تم تسجيل انخفاض طفيف في عددبنسبة، حيث بلغ عدد الضحايامنذ بداية السنة، مقابل 141 قتيلا خلال الفترة نفسها من سنة 2025.أظهرت المعطيات أنيتصدر أسباب الحوادث بنسبة، كما يمثل السبب الرئيسي في عدد القتلى بنسبة، وفي عدد الجرحى بنسبةوجاءفي المرتبة الثانية من حيث التسبب في الحوادث والضحايا، تليه، ثم، فـوعدم الالتزام بالسير في اليمين.تصدّرتقائمة الولايات من حيث عدد الحوادث بـ44 حادثا منذ بداية السنة إلى غاية 21 فيفري.أمافقد سجلت أعلى عدد من القتلى بـ14 قتيلا، وأعلى عدد من الجرحى بـ55 مصابا.وكانالأكثر تسجيلا للحوادث بـ358 حادثا، إضافة إلى 91 قتيلا و450 جريحا.وجدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى مستعملي الطريق بضرورةوالانتباه أثناء السياقة، كما دعا السلط الجهوية، وخاصة رؤساء اللجان الجهوية للسلامة المرورية، إلى مراجعة خطط العمل الميدانية وتكثيف المتابعة لوقف الاستهتار بالأرواح والممتلكات.