بطولة الجزائر - حمدي العبيدي يساهم في فوز فريقه اولمبيك اقبو على بارادو 4-3

ساهم المهاجم السابق للنادي الافريقي حمدي العبيدي في فوز فريقه اولمبيك اقبو على ضيفه نادي بارادو (4-3) اليوم السبت في الجولة العشرين من بطولة الجزائر لكرة القدم وذلك بتسجيله الهدف الرابع لفريقه.وتمكن أولمبيك أقبو من قلب الطاولة على الضيوف في لقاء ''دراميتيكي'' عرف تسجيل سبعة أهداف كاملة.وتقدم نادي بارادو في النتيجة عبر كوحيلي (د10) وصوكو (د12), قبل أن يقلص أصحاب الضيافة بفضل بن شريفة (د19).خلال مجريات الشوط الثاني, تمكن الألمبيك من قلب تأخره إلى فوز بعد تسجيل ثلاثية كاملة عبر بن سعدالله (د62), مهداوي (د66) والعبيدي (د71). وقلص الزوار النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عبر عبد القادر (د87).وعقب هذا الفوز, ارتقي أولمبيك أقبو إلى الصف الثالث (29 نقطة), بينما تجمد رصيد نادي بارادو في النقطة ال17 (الصف ال14).