ألكاراز يحرز لقب بطولة قطر المفتوحة ويواصل بدايته المثالية للموسم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682a38494ca225.64668353_epmfiqkohlngj.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026
      
فاز كارلوس ألكاراز المصنف ​الأول عالميا 6-2 ‌و6-1 على الفرنسي ‌أرتور فيس اليوم السبت ليحصد لقب بطولة قطر المفتوحة للتنس ⁠ويواصل بدايته المثالية لهذا العام.

وسيطر ألكاراز على المباراة منذ البداية ​وفاز بنسبة 89 بالمئة  من نقاط إرساله الأول دون ⁠أن يواجه أي نقطة كسر خلال المباراة التي استمرت ⁠50 دقيقة ليحقق لقبه الثاني هذا الموسم بعد 20 يوما من حصد لقب أستراليا المفتوحة، الوحيد من بين البطولات الأربع الكبرى الذي غاب عن ​خزانته.


وقال اللاعب الإسباني، الذي خسر في دور الثمانية في الدوحة العام الماضي "‌جئت هذا العام متعطشا  للمزيد. "أعتقد أن علينا بعد كل بطولة ⁠أن نضع أهدافا  جديدة. أنا ‌سعيد جدا وفخور بكل ما حققته مع فريق العمل الخاص بي داخل الملعب وخارجه".
وبهذا يحقق ألكاراز انتصاره رقم 12 هذا الموسم الذي لم يعرف فيه طعم ‌الخسارة ويحصد لقبه ⁠التاسع في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين ذات 500 نقطة.
السبت 21 فيفري 2026 | 3 رمضان 1447
