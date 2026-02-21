Babnet   Latest update 22:37 Tunis

موناكو يُفاجئ لانس الساعي للفوز بلقب الدوري الفرنسي بالانتصار عليه 3-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699a122ddfd0f5.85554087_iefolnkhjgqmp.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 21:10
      
س​جل أنسو فاتي هدف الفوز ليقلب ​موناكو تأخره بهدفين إلى الفوز ‌على لانس الساعي لحصد ‌لقب دوري الدرجة الأولى ‌الفرنسي لكرة القدم 3-2 في مباراة متقلبة بالدوري المحلي على ملعب بولار-⁠ديليليس اليوم السبت، وهي نتيجة ستُهتف لها الجماهير في جميع أنحاء باريس.

ويتصدر لانس جدول ترتيب الدوري ​الفرنسي برصيد 52 نقطة من 23 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على ⁠باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني، والذي لديه مباراة ستقام في وقت لاحق ⁠اليوم على أرضه أمام ميتز. وصعد موناكو إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة.

وكان لانس على الطريق الصحيح لتحقيق الفوز عندما منحه أودسون إدوارد وفلوريان توفان التقدم بنتيجة 2-صفر، لكن موناكو هدد منافسه طوال المباراة وقلب النتيجة في ​الشوط الثاني.
وقلص فولارين بالوجون الفارق بهدف قبل أن يسجل دينيس زكريا وأنسو فاتي هدفين في غضون دقيقتين ليحسم ‌الثلاثة الفوز لفريقهم.
وتقدم فريق لانس بفضل تسديدة رائعة من إدوارد في غضون ثلاث دقائق. ومرر أدريان توماسون ⁠تمريرة عرضية برأسه إلى إدوارد، الذي سدد الكرة ‌بقوة في الشباك من مسافة 15 ياردة.

ووسع أصحاب الأرض تقدمهم في الدقيقة 56 عندما استغل توفان الكرة المرتدة إليه بسرعة ليسجل من مسافة قريبة.
لكن موناكو رد بعدها بست دقائق عندما استلم بالوجون تمريرة من مامادو كوليبالي وأطلق ‌تسديدة أرضية في الشباك.
وبعد ذلك، ⁠غيّر هدفان في غضون دقيقتين مجرى المباراة، حيث سجل زكريا هدفا بضربة رأس صاروخية من مسافة قريبة ‌ليعادل النتيجة، قبل أن تمنح لحظة تألق من فاتي التقدم للضيوف.
واستحوذ فاتي على الكرة بعد خطأ دفاعي من ‌فريق لانس ⁠عند خط منتصف الملعب قبل أن يرسل الكرة من فوق الحارس روبان ريسيه.
