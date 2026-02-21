أوساسونا يصعق ريال مدريد 2-1 ويشعل صراع لقب الدوري

صدارة مهددة



تعرّضلخسارة مفاجئة أمام مضيفهبنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وافتتح الكرواتي أنتي بوديمير التسجيل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 38، قبل أن يدرك البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل لريال مدريد في الدقيقة 73.وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، خطف راؤول غارسيا هدف الفوز لأوساسونا، مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.تجمّد رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة في صدارة الترتيب، غير أن موقعه بات مهددا، إذ يستقبل برشلونة، غدا الأحد، ضيفه ليفانتي ضمن منافسات الجولة ذاتها.وفي حال فوز برشلونة، سيتصدر الليغا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، ما يفتح سباق الصدارة على احتمالات جديدة مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.من جانبه، رفع أوساسونا رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، ليواصل نتائجه الإيجابية أمام كبار الدوري الإسباني.