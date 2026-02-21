Babnet   Latest update 21:16 Tunis

أوساسونا يصعق ريال مدريد 2-1 ويشعل صراع لقب الدوري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699a10e7c22319.37118664_ephgimjqfnlko.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 21 Février 2026 - 21:06 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تعرّض ريال مدريد لخسارة مفاجئة أمام مضيفه أوساسونا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح الكرواتي أنتي بوديمير التسجيل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 38، قبل أن يدرك البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل لريال مدريد في الدقيقة 73.


وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، خطف راؤول غارسيا هدف الفوز لأوساسونا، مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.


صدارة مهددة

تجمّد رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة في صدارة الترتيب، غير أن موقعه بات مهددا، إذ يستقبل برشلونة، غدا الأحد، ضيفه ليفانتي ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وفي حال فوز برشلونة، سيتصدر الليغا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، ما يفتح سباق الصدارة على احتمالات جديدة مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.

من جانبه، رفع أوساسونا رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، ليواصل نتائجه الإيجابية أمام كبار الدوري الإسباني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324051

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 فيفري 2026 | 3 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:34
18:08
15:38
12:40
07:01
05:34
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
18°-10
21°-8
22°-9
21°-10
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>