وزارة التجارة تعلن إجراءات استثنائية للتحكم في الأسعار وتأمين التزويد خلال رمضان

تزويد السوق بالأسماك واللحوم



إجراءات خاصة بالمواد الأساسية



الخضر والغلال والبيض



خيارات استراتيجية



أعلن وزير التجارة وتنمية الصادراتعن جملة من الإجراءات الرامية إلى التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد بالسوق، وذلك خلال جلسة استماع بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب.وأوضح الوزير أن البرنامج يشمل، واعتمادسواء بالمسالك العادية أو بالمساحات التجارية الكبرى، إضافة إلىوالتخفيض التلقائي من قبل المهنيين.كما تم دعم تركيزبأسعار تفاضلية، بهدف تقليص حلقات التوزيع والحد من المضاربة.في ما يتعلق بالأسماك، أشار الوزير إلى اعتمادنظرا لمحدودية العرض خلال فصل الشتاء بفعل العوامل الطبيعية.أما بخصوص اللحوم البيضاء، فقد تمت برمجة إنتاج يفوق:مع إمكانية التدخل عبر المخزونات الذاتية للمذابح المقدرة بحواليوبالنسبة إلى اللحوم الحمراء، أوضح أن التوجه يرتكز أساسا على الإنتاج المحلي، مع الضغط على الأسعار عبر نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم، مع إمكانية اللجوء إلى التوريد عند الاقتضاء.تم إسنادلضمان استقرار تزويد الخبز المدعم، خاصة خلال الأسبوع الأول من رمضان وفترة العيد.كما تقرر:* الترفيع التدريجي في نسب القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي من* ضخ كمية استثنائية من القهوة المعلبة تقدّر بـخلال شهر فيفري* برمجة حواليلشهري فيفري ومارسأكد الوزير توفير:* برمجة إنتاج في حدودخلال شهري فيفري ومارس* مخزون تعديلي يفوقلمجابهة الطلب الإضافيأوضح سمير عبيد أن سياسة التزويد تقوم على:* اللجوء إلى التوريد كحل استثنائي وظرفي* إعطاء الأولوية للسوق المحلية* تحقيق التوازن بين الاستهلاك العائلي والمهني* التركيز على المناطق الشعبية والريفيةوتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتأمين العرض خلال فترة ارتفاع الطلب الاستهلاكي.