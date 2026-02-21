بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: نتائج الجولة السادسة من مرحلة التتويج والترتيب
دارت اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:
النتائج * النجم الساحلي – مولدية بوسالم: 2-3
* الترجي الرياضي – الأولمبي القليبي: 3-0
* اتحاد النقل بصفاقس – النادي الصفاقسي: 1-3
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | -- | - |
| الترجي الرياضي | 14 | 5 |
| مولدية بوسالم | 13 | 6 |
| النجم الساحلي | 10 | 5 |
| النادي الصفاقسي | 8 | 6 |
| الأولمبي القليبي | 6 | 6 |
| اتحاد النقل بصفاقس | 0 | 6 |
ويواصل الترجي الرياضي تصدره للترتيب مستفيدا من فوزه بثلاثة أشواط دون رد، فيما عززت مولدية بوسالم موقعها في المركز الثاني عقب انتصارها خارج قواعدها على النجم الساحلي.
