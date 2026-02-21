Babnet   Latest update 18:11 Tunis

بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: نتائج الجولة السادسة من مرحلة التتويج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6999dbaa2d1248.75251006_kijeopqlhnmfg.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 17:20
      
دارت اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:

النتائج

* النجم الساحليمولدية بوسالم: 2-3
* الترجي الرياضيالأولمبي القليبي: 3-0
* اتحاد النقل بصفاقسالنادي الصفاقسي: 1-3


الترتيب

| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | -- | - |
| الترجي الرياضي | 14 | 5 |
| مولدية بوسالم | 13 | 6 |
| النجم الساحلي | 10 | 5 |
| النادي الصفاقسي | 8 | 6 |
| الأولمبي القليبي | 6 | 6 |
| اتحاد النقل بصفاقس | 0 | 6 |

ويواصل الترجي الرياضي تصدره للترتيب مستفيدا من فوزه بثلاثة أشواط دون رد، فيما عززت مولدية بوسالم موقعها في المركز الثاني عقب انتصارها خارج قواعدها على النجم الساحلي.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324042

  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
