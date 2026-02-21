البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الختامية لمرحلة التتويج وترتيب الفرق
دارت مساء السبت الدفعة الأولى من مباريات الجولة العاشرة والأخيرة لمرحلة التتويج في البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، في انتظار استكمال المواجهات يوم الأحد.
* النجم الرياضي الساحلي – الملعب النابلي: 71-62
* شبيبة المنازه – الشبيبة القيروانية: 67-89
برنامج الأحد 23 فيفري 2026* القاعة متعددة الاختصاصات برادس (س 13:00)
النادي الافريقي – الاتحاد المنستيري
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| ----------------- | -- | -- |
| النادي الإفريقي | 36 | 9 |
| شبيبة القيروان | 35 | 10 |
| النجم الساحلي | 35 | 10 |
| الاتحاد المنستيري | 34 | 9 |
| الملعب النابلي | 28 | 10 |
| شبيبة المنازه | 27 | 10 |
وتتجه الأنظار إلى مواجهة الأحد التي قد يكون لها تأثير مباشر على المراكز الأولى في ختام مرحلة التتويج.
