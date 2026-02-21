Babnet   Latest update 18:11 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الختامية لمرحلة التتويج وترتيب الفرق

دارت مساء السبت الدفعة الأولى من مباريات الجولة العاشرة والأخيرة لمرحلة التتويج في البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، في انتظار استكمال المواجهات يوم الأحد.

* النجم الرياضي الساحليالملعب النابلي: 71-62

* شبيبة المنازهالشبيبة القيروانية: 67-89

برنامج الأحد 23 فيفري 2026

* القاعة متعددة الاختصاصات برادس (س 13:00)
النادي الافريقيالاتحاد المنستيري

الترتيب

| الفريق | ن | ل |
| ----------------- | -- | -- |
| النادي الإفريقي | 36 | 9 |
| شبيبة القيروان | 35 | 10 |
| النجم الساحلي | 35 | 10 |
| الاتحاد المنستيري | 34 | 9 |
| الملعب النابلي | 28 | 10 |
| شبيبة المنازه | 27 | 10 |

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الأحد التي قد يكون لها تأثير مباشر على المراكز الأولى في ختام مرحلة التتويج.
