البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الختامية لمرحلة التتويج وترتيب الفرق

برنامج الأحد 23 فيفري 2026





الترتيب



دارت مساء السبت الدفعة الأولى من مباريات الجولة العاشرة والأخيرة لمرحلة التتويج في البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، في انتظار استكمال المواجهات يوم الأحد.: 71-62: 67-89* القاعة متعددة الاختصاصات برادس (س 13:00)| الفريق | ن | ل || ----------------- | -- | -- || النادي الإفريقي | 36 | 9 || شبيبة القيروان | 35 | 10 || النجم الساحلي | 35 | 10 || الاتحاد المنستيري | 34 | 9 || الملعب النابلي | 28 | 10 || شبيبة المنازه | 27 | 10 |وتتجه الأنظار إلى مواجهة الأحد التي قد يكون لها تأثير مباشر على المراكز الأولى في ختام مرحلة التتويج.