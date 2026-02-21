Babnet   Latest update 16:18 Tunis

الترجي الرياضي يعلن التعاقد مع باتريس بوميل مدربا جديدا للفريق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6999cb70222d28.43331138_kenoihfmgljqp.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 15:41
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت عن انهاء جميع اجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل للاشراف على فريق اكابر كرة القدم بمعية الطاقم الفني المرافق له الى غاية جوان 2027 ,وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.
وكان الترجي الرياضي قد قرر انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب ماهر الكنزاري عقب هزيمة الفريق امام الملعب المالي في باماكو ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا, ليتولى المدير الفني للشبان براكوني الاشراف على الفريق بصفة مؤقتة.
يذكر ان باتريس بوميل (مواليد 1978) كان مساعدا للمدرب هيرفي رينارد في المنتخب الزامبي منذ 2011 وبعد أن ترك رينارد منصبه في عام 2013 لتولي تدريب نادي سوشو الفرنسي، تم تعيين بوميل خلفًا له.

كما اضطلع بوميل بخطة مدرب مساعد لمنتخب الكوت ديفوار في 2014 بمعية هيرفي رينارد.
وكانت لبوميل عديد التجارب التدريبية الاخرى منها المنتخب المغربي لاقل من 23 سنة ومولدية الجزائر واخرها منتحب انغولا.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324036

