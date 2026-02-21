بطولة الرابطة المحترفة الأولى: الترجي الرياضي التونسي يستعيد الصدارة بفوزه على الملعب التونسي

الترتيب



استعادصدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عقب فوزه مساء اليوم السبت علىبنتيجةفي المباراة المؤجلة لحساب الجولة العشرين، التي احتضنهاوسجل هدف اللقاء اللاعبفي الدقيقة 21، مانحًا فريق باب سويقة ثلاث نقاط ثمينة.ورفع الترجي رصيده إلىفي صدارة الترتيب، في انتظار المباراة المؤجلة التي ستجمعه يوم الأربعاء المقبل أمامضمن الجولة الحادية والعشرين.في المقابل، تجمّد رصيد الملعب التونسي عندفي المركز الثالث.| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- || الترجي الرياضي | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 | 6 || النادي الإفريقي | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 8 || الملعب التونسي | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 23 | 7 || النادي الصفاقسي | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 11 || الاتحاد المنستيري | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 23 | 13 || النجم الساحلي | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 18 || الترجي الجرجيسي | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 22 || نجم المتلوي | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 17 || شبيبة العمران | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 15 | 24 || مستقبل المرسى | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 20 | 20 || اتحاد بن قردان | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 13 | 17 || النادي البنزرتي | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 12 | 20 || شبيبة القيروان | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 14 | 32 || الأولمبي الباجي | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 11 | 31 || مستقبل قابس | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 10 | 24 || مستقبل سليمان | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 9 | 24 |