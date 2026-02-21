Babnet   Latest update 19:31 Tunis

فتح  طلب ترشحات لتمويل مشاريع مبتكرة ومجددة في إطار برنامج تثمين نتائج البحث بعنوان سنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 18:11
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الإدارة العامّة لتثمين البحث) عن فتح طلب الترشحات، قصد تمويل مشاريع تثمين نتائج البحث المبتكرة والمجددة ذات طابع تنافسي، عبر برنامج تثمين نتائج البحث بعنوان سنة 2026 ، يتم اقتراحها من قبل المؤسّسات العموميّة للتعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث بالشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي في أجل أقصاه 21 أفؤيل 2026.
ويهدف طلب الترشحات، حسب المنشور عدد  7 لسنة 2026، الصادر أمس الجمعة، إلى تمويل أفضل المشاريع المقترحة ذات مستوى نضج تكنولوجي لا يقلّ عن 4  "التحقق من التقنية في بيئة المختبر"، وذلك من أجل حل المسائل ذات طابع البحث والتطوير والتجديد التي يثيرها المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمرتبطة بالمجالات ذات الأولوية الوطنية وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وتطوير الاقتصاد من خلال نقل المعرفة من المجال الأكاديمي إلى المحيط الاقتصادي والاجتماعي
كما يهدف طلب الترشحات إلى الحث على ريادة الأعمال وبعث مؤسسات ناشئة من قبل المدرسين الباحثين وحاملي شهادة الدكتوراه، والتفويت أو الترخيص في استغلال براءات الاختراع من قبل المؤسسات المتواجدة أو المحدثة للغرض عبر آليات وعقود استغلال الملكية الفكرية ، مع إيلاء أهمية خاصة للمشاريع التي تعتمد مقاربة تشاركية تدمج العلوم الإنسانية والاجتماعية، نظرا لدورها المحوري في بلورة وصياغة حلول علمية مبتكرة تراعي الأبعاد الثقافية والمجتمعية

ويستهدف طلب الترشحات، مشاريع تثمين نتائج البحث ذات القيمة العالية في مجال التجديد التكنولوجي والتأثير الاجتماعي والاقتصادي في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي وصحة المواطن والانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي والمواد المتقدمة والدائمة والاقتصاد الدائري.
و يتم تمويل المشاريع المنتقاة لمدة أقصاها 24 شهرا على أساس تعاقدي وفقا لمنهجية قائمة على نتائج التقييم، وستخضع هذه المشاريع سنويا إلى عملية متابعة وتقييم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، وفق المنشور المذكور..
ويتمّ إيداع ملفّات الترشح لتمويل مشاريع تثمين نتائج البحث في نسختين  أصليتين ونسخة رقميّة حسب التسلسل الإداري لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الإدارة العامة لتثمين البحث).

