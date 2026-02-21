Babnet   Latest update 15:05 Tunis

الاسبوع المقبل: لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان تواصل جلسات الاستماع بشأن مقترح قانون لحماية المعطيات الشخصية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6405f8da04ba05.20676332_oljhpmnekiqfg.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 21 Février 2026 - 13:48 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تواصل لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، الأسبوع المقبل، جلسات الاستماع بشأن مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بعد أن كانت قد استمتعت الأسبوع المنقضي إلى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية حول مقترح هذا القانون.

وخصصت اللجنة، جلسة يوم الثلاثاء القادم (24 فيفري الجاري)، للاستماع إلى ممثلي وزارة الصحة في خصوص هذا المقترح، فيما خصصت جلسة يوم الأربعاء القادم (25 فيفري الجاري)، للاستماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة وممثل هيئة حماية المعطيات الشخصية، وفق رزنامة العمل النيابي المنشورة بالموقع الرسمي للبرلمان.


ويتكوّن مقترح هذا القانون، من 132 فصلا و6 أبواب تعلّقت بالأحكام العامة، والمبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة، وأنظمة معالجة المعطيات الشخصية، وهيئة حماية المعطيات الشخصية، والعقوبات، والأحكام الختامية والانتقالية.


وهو يرمي، وفق جهة المبادرة ، إلى تقديم إطار تشريعي جديد وحديث متماشيا مع القواعد القانونية المعتمدة عالميا، بعد ثبوت قصور القانون الحالي عدد 63 لسنة 2004 المنظّم لحماية المعطيات الشخصية، والفراغ المؤسساتي الحاصل نتيجة غياب الدور الفعال لهيئة حماية المعطيات الشخصية.

كما لفتت جهة المبادرة، الى عدم وجود أي تنظيم قانوني دقيق لمعالجة المعطيات في القطاعات الحساسة كالصحافة والإعلام وكاميرات المراقبة ومعالجة المعطيات بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضعف حماية المعطيات عند نقلها إلى الخارج.

وأوضحت أن الاجراءات الأساسية التي تضمّنها هذا المقترح، تتمثّل في إحداث وظيفة المكلّف بحماية المعطيات الشخصية، وإجبارية قيام الهياكل العمومية بإجراءات التصريح وطلب الترخيص بالنسبة إلى كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324030

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 فيفري 2026 | 3 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:34
18:08
15:38
12:40
07:01
05:34
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
9.26 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
18°-10
21°-8
21°-9
21°-10
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>