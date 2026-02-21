قنصلية تونس ببولونيا تقوم بتوزيع مساعدات غذائية وعينية لفائدة المودعين بالوحدات السجنية بمناسبة شهر رمضان المعظم

قامت قنصلية تونس ببولونيا، الى تنظيم عملية توزيع كمية من المساعدات الغذائية والعينية لفائدة المودعين بالوحدات السجنية بجهتي "ماركي" و"ايميليا رومانيا" وذلك بالتنسيقمع السلطات الايطالية المعنية.وتندرج هذه المبادرة الانسانية، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للقنصلية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار مواصلة الجهود للعناية بمختلف فئات الجالية التونسية وتعزيز قيم التضامن الانسانيبمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2026 .وتعبر هذه العملية التي تكفل بها تونسي مقيم بمدينة بولونيا عن روح المواطنة والتضامن النبيل بين أبناء الوطن الواحد في مختلف الظروف والمناسبات.وأشادت البعثة بهذه البادرة التي تعد الثانية من نوعها منذ انطلاق عملها في جويلية 2024، لما تعكسه من قيم أصيلة متجذرة في المجتمع التونسي.