فضية لأحمد الجوادي وبرونزية لأيّوب الحفناوي في بطولة الجنوب الشرقي الجامعية للسباحة
أحرز البطل العالمي التونسي أحمد الجوادي الميدالية الفضية في سباق 500 ياردة سباحة حرة (ما يعادل 457 مترًا)، ضمن منافسات بطولة الجنوب الشرقي الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما عادت الميدالية البرونزية إلى البطل الأولمبي أيوب الحفناوي.
وحلّ الجوادي في المركز الثاني بتوقيت 4:09.28 دقائق، بينما أنهى الحفناوي السباق في المركز الثالث بزمن قدره 4:10.18 دقائق.
وكان الجوادي قد تُوّج في ذات البطولة بذهبية سباق 1650 ياردة سباحة حرة (أكثر بقليل من سباق 1500 متر الأولمبي)، في حين أحرز الحفناوي الميدالية البرونزية في السباق نفسه.
ويُذكر أن أحمد الجوادي تُوّج بلقب بطولة العالم في سباق 1500 متر سنتي 2024 ببودابست و2025 بسنغافورة، حيث أحرز أيضًا ذهبية 800 متر، فيما سبق لأيّوب الحفناوي التتويج بذهبية أولمبياد طوكيو 2020 في سباق 400 متر، وذهبيتي بطولة العالم في سباقي 800 و1500 متر سنة 2023 بفوكوكا اليابانية.
