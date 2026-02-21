يوم تحسيسي بكلية الطب بالمنستير تحت شعار " من أجل صباح آمن وصحة مستدامة " اليوم السبت 21 فيفري 2026

ويأتي تنظيم هذا اليوم المفتوح للعموم في اطار تعزيز دور الكلية المجتمعي وانفتاحها على المحيط الخارجي بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز الممارسات الآمنةوتعد هذه اللقاءات التي بادرت الكلية بتنظيمها جزءاً من أنشطة الكلية المستمرة للتوعية الصحية وتقديم نصائح صحية للعموم ومعلومات طبية تهم الصيام الآمن وشتى المجالات الطبيةويشارك في هذا اليوم عميد كلية الطب بالمنستير والمدير الجهوي للصحة ورئيس جامعة المنستير ووالي المنستير اضافة الى أطباء مختصين في عديد الامراض خاصة المزمنة منهاويتضمن البرنامج مداخلات حول أهمية التغذية والنظام الغذائي في شهر رمضان و"مرض السكري و صحة كبار السن خلال شهر رمضان وكيفية الاقلاع عن التدخين خلال هذا الشهر والصيام وطريقة تناول الادوية وأهمية النشاط البدني والاضطرابات الهضمية وأمراض الكلى وعلاقتها بالصيامكما سيتم برمجة جلسة نقاش للتفاعل بين الحاضرين حول المواضيع المطروحة