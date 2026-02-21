يوم تحسيسي بكلية الطب بالمنستير تحت شعار " من أجل صباح آمن وصحة مستدامة " اليوم السبت 21 فيفري 2026
تنظم كلية الطب بالمنستير، اليوم السبت 21 فيفري الجاري|، يوما تحسيسيا تحت شعار " من أجل صباح آمن وصحة مستدامة " وذلك بمقر الكلية
ويأتي تنظيم هذا اليوم المفتوح للعموم في اطار تعزيز دور الكلية المجتمعي وانفتاحها على المحيط الخارجي بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز الممارسات الآمنة
وتعد هذه اللقاءات التي بادرت الكلية بتنظيمها جزءاً من أنشطة الكلية المستمرة للتوعية الصحية وتقديم نصائح صحية للعموم ومعلومات طبية تهم الصيام الآمن وشتى المجالات الطبية
ويشارك في هذا اليوم عميد كلية الطب بالمنستير والمدير الجهوي للصحة ورئيس جامعة المنستير ووالي المنستير اضافة الى أطباء مختصين في عديد الامراض خاصة المزمنة منها
ويتضمن البرنامج مداخلات حول أهمية التغذية والنظام الغذائي في شهر رمضان و"مرض السكري و صحة كبار السن خلال شهر رمضان وكيفية الاقلاع عن التدخين خلال هذا الشهر والصيام وطريقة تناول الادوية وأهمية النشاط البدني والاضطرابات الهضمية وأمراض الكلى وعلاقتها بالصيام
كما سيتم برمجة جلسة نقاش للتفاعل بين الحاضرين حول المواضيع المطروحة
