وزارة الفلاحة: إحداث 16 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية

افادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الاربعاء، عن إحداث 16 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية، وذلك تباعا يومي 18و19 فيفري 2026.ويتنزل ذلك،وفق بلاغ للوزارة، في إطار الاستعداد لشهر رمضان لسنة 2026، ودعمًا للقدرة الشرائية للمواطن.وخصصت الوزارة نقطة بيع "برج العامري" التابعة للمركب الفلاحي برج العامري، ونقطة بيع "تيبار" التابعة للمركب الفلاحي تيبار بولاية باجة، ونقطة بيع "القصرين" التابعة للمركب الفلاحي وادي الدرب (ولاية القصرين)،وفي سليانة اقامت نقطتي بيع بالكريب احداهما تابعة للمركب الفلاحي محسن ليمام، والثانية تابعة للمركب الفلاحي الرّميلة، فضلا عن نقطة بيع "الشماخ" التابعة للمركب الفلاحي سيدي الشماخ (جرجيس من ولاية مدنين)، ونقطة بيع " الان سافاري" التابعة لوحدة التّصرّفنابل 1 (ولاية تونس).كما وضعت على ذمة المواطنين نقطة بيع "النّفيضة" بالنّفيضة التابعة للمركب الفلاحي بالنّفيضة (ولاية سوسة)، ونقطة بيع "القيروان" التابعة للمركب الفلاحي العلم، ونقطة بيع "الكاف" التابعة لوحدة التّصرّف الكاف بالاضافة الى نقطتي بيع في ولاية بنزرت تابعتين للمركب الفلاحي غزالة (في ماطر وبنزرت).وحصلت ولاية صفاقس على ثلاث نقاط بيع تتوزع بين "الشّعال" التابعة للمركب الفلاحي الشعال، ونقطة بيع "نقطة" التابعة للمركب الفلاحي الشعال و نقطة بيع "بوثدي" بمنزل شاكر التابعة للمركب الفلاحي السلامة فيما شهدت ولاية سيدي بوزيد اقامة نقطة بيع "سيدي بوزيد" التابعة للمركب الفلاحي الطّويلة.وتؤمن هذه النقاط،وفق ذات البلاغ، عرض وبيع المنتوجات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الفلاحيّة، خاصة الخضر والغلال، والدّجاج والبيض ولحم الضأن والبقر كما يتم تزويدها مباشرة من الضيعات الدولية، بما يضمن جودة المنتوج وتوفيره بأسعار تفاضلية.