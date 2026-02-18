البطولة الفرنسية: تعيين فرانك هايس مدربا جديدا لنادي رين

أعلن نادي رين الفرنسي لكرة القدم تعيين فرانك هايس مدربا جديدا للفريق الأول بالنادي خلفا للسنغالي حبيب باي الذي أقيل الأسبوع الماضي.وأفاد النادي في بيان اليوم الاربعاء عبر موقعه الرسمي بأن المدرب الجديد وقع عقدا يمتد حتى عام 2027.ويحتل رين المركز السادس في جدول ترتيب البطولة برصيد 34 نقطة بعد مرور 22 جولة.وسبق لهايس أن قاد لانس إلى التأهل لدور المجموعات في رابطة أبطال أوروبا موسم (2023 - 2024) عقب إنهائه البطولة الفرنسية في المركز الثاني قبل أن ينتقل إلى نيس في الموسم التالي.وغادر المدرب هايس نادي نيس في ديسمبر الماضي بعدما حقق خمسة انتصارات في 16 مباراة بالبطولة.