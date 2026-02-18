Babnet   Latest update 19:25 Tunis

برنامج الايداع العائلي لكبار السن يتكفل حاليا بـ435 مسنا ومسنة (وزارة الاسرة)

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/vieillesse-canne-aine_sn635.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 19:06
      
يتكفّل برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ الذي تنفّذه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يتكفّل حاليّا بـ 435 مسنّا ومسنّة بمختلف ولايات الجمهوريّة، حسب ما أفادت به الوزارة اليوم الاربعاء.

وقد وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم زيارة لعدد من المسنّين المستفيدين من برنامج الإيداع العائلي لكبار السن بولاية بن عروس تتراوح أعمارهم بين 76 و96 سنة واطّلعت على ظروف إقامة المكفولين من الجنسين لدى أسرهم البديلة في مستهلّ شهر رمضان المعظّم، وعاينت أوضاعهم الصحيّة والنفسيّة وظروف عيشهم داخل أسرهم البديلة ومدى توفّر مقوّمات الرعاية والإحاطة الشاملة بهم.


وثمّنت الجهود التي تبذلها العائلات البديلة وما توفّره من إحاطة أسريّة لكبار السنّ المكفولين، باعتبار أنّ الأسرة هي المحيط الطبيعي الذي يضمن مقوّمات العيش الكريم لهم ويحافظ على توازنهم النفسي والعاطفي.
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:36
12:40
07:04
05:38
