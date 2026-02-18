Babnet   Latest update 11:17 Tunis

البطولة الإفريقية للمبارزة: محمد إدريس فينيش يُحرز فضية سلاح الفلوري في صنف الأواسط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6995840bb6f6d1.57542238_jofklmghpnqei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 10:17
      
أحرز المبارز التونسي محمد إدريس فينيش الميدالية الفضية في اختصاص سلاح الفلوري ضمن صنف الأواسط، وذلك خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة الإفريقية للمبارزة للأداني والأصاغر والأواسط (ذكورًا وإناثًا)، المقامة بالعاصمة السنغالية داكار.

وجاءت الميدالية الفضية إثر خسارته في الدور النهائي أمام المصري كريم عاصم بنتيجة 15-14.


وكانت العناصر الوطنية قد استهلت مشاركتها في البطولة بتتويج ذهبي عن طريق نوران بشير، إضافة إلى ميدالية برونزية أحرزتها نور الإسلام مشارك في صنف الوسطيات خلال اليوم الافتتاحي.


وتشارك تونس في هذه التظاهرة القارية بـ18 لاعبًا ولاعبة في مسابقات الفردي والفرق بمختلف الأسلحة (سابر، إيبي، فلوري)، على أن تتواصل المنافسات إلى غاية 21 فيفري الجاري.
