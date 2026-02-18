البطولة الإفريقية للمبارزة: محمد إدريس فينيش يُحرز فضية سلاح الفلوري في صنف الأواسط

أحرز المبارز التونسيالميدالية الفضية في اختصاص سلاح الفلوري ضمن صنف الأواسط، وذلك خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة الإفريقية للمبارزة للأداني والأصاغر والأواسط (ذكورًا وإناثًا)، المقامة بالعاصمة السنغالية داكار.وجاءت الميدالية الفضية إثر خسارته في الدور النهائي أمام المصريبنتيجة 15-14.وكانت العناصر الوطنية قد استهلت مشاركتها في البطولة بتتويج ذهبي عن طريق، إضافة إلى ميدالية برونزية أحرزتهافي صنف الوسطيات خلال اليوم الافتتاحي.وتشارك تونس في هذه التظاهرة القارية بـ18 لاعبًا ولاعبة في مسابقات الفردي والفرق بمختلف الأسلحة (سابر، إيبي، فلوري)، على أن تتواصل المنافسات إلى غاية 21 فيفري الجاري.