وزارة الأسرة تدعو إلى الامتناع عن نشر صور الأطفال من رواد مؤسسات الطفولة الخاصة لغايات إشهارية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/MIN-DE-LA-FEMME.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 19:25
      
دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، القائمين على مؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسيّة ونواد، إلى الامتناع عن نشر صور منظوريهم من الأطفال لغايات اشهارية وترويجيّة حتّى في صورة موافقة الأولياء، مشدّدة على أن نشر صور روّاد هذه المؤسسات والكشف عن هوياتهم يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وخصوصيته ومعطياته الشخصية وخرقا صريحا للقانون.

وأكّدت الوزارة أن مؤسسات الطفولة المبكّرة ملزمة بحماية هويّات الأطفال ومعطياتهم الشخصيّة وباعتماد المناهج البيداغوجيّة والتربويّة الرسميّة وبالحرص على أن تكون الأنشطة، الموجّهة للأطفال والتي يشاركون فيها، مُراعية لخصوصيّة الطفل وضامنة لمصلحته الفضلى.


وذكّرت، في بلاغها، القائمين على إدارة هذه المؤسسات بأنّه يمنع منعا باتا نشر صور الأطفال عبر المواقع والمنصات وصفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنات.


ويمكن، حسب البلاغ، الإشعار الفوري حول أيّ تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة أو عن طريق الرقمين 192 و 1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة.
الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
