Babnet   Latest update 20:01 Tunis

منظمة إرشاد المستهلك تطلق تطبيقة "قفتي" للتبليغ عن التجاوزات وتجنب هدر الغذاء خلال رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692872b05d5685.96040150_plmiqhjofkeng.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Février 2026 - 19:08 قراءة: 1 د, 27 ث
      
تطلق منظمة إرشاد المستهلك، تطبيقتها الجديدة "أوتيك تونس - قفّتي"، ابتداء من الاسبوع الأوّل من شهر رمضان، وستعمل هذه التطبيقة على تنظيم العلاقة بين المستهلك وأجهزة الرقابة الصحيّة والإقتصادية، وفق ما كشف عنه رئيس المنظمة، لطفي الرياحي.

وأوضح الرياحي، في حوار أجراه بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التطبيقة الجديدة ستعمل على حل معضلة "تشتت الشكاوى"، وتوجيه المواطنين إلى الجهات المختصة بالتبليغ، سواء وزارة التجارة أو الهيئة الوطنية للرقابة الصحية.


​وبين أن تطبيقة "قفّتي" ستقوم بفرز آلي للشكاوي، فمثلا إذا بلّغ المواطن عن "لحوم فاسدة وغالية"، يقوم النظام تلقائيا بتقسيم الشكوى إلى ملفين، ملف "جودة" يرسل للهيئة الصحيّة، وملف "أسعار" يرسل إلى وزارة التجارة، فضلا عن إرسالها ، وفق التوجيه الجغرافي، مباشرة للإدارة الجهوية المختصة، مما يضمن التدخل السريع.


​كما تقدم التطبيقة خدمة اجتماعية مبتكرة، إذ يمكن للمستهلك اختيار "طبق اليوم" وتحديد عدد أفراد أسرته، لتقوم " أوتيك تونس أو قفتي" بحساب الكلفة التقريبية للطبق بناء على الأسعار المحينة يوميا (لحوم، وخضر، ودواجن). وبين
أن هذه الخدمة تهدف إلى مساعدة العائلات على تخطيط ميزانيتها وتجنب التبذير.

​وأكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن ظاهرة هدر الغذاء في تونس تبدأ من " الإنتاج في الحقل" وتصل إلى "المائدة". وتشير الإحصائيات إلى أن خسائر الإنتاج تتراوح بين 10و12 بالمائة، نتيجة سوء الجني والتخزين، ليرتفع هذا الرقم عند الشراء والاستهلاك المنزلي ليتراوح بين 15 و20 بالمائة.

​ويعود هذا الهدر، حسب المنظمة، إلى ثقافة "الكمية الكبيرة" في الطبخ التونسي، وعدم الوعي بالكلفة الحقيقية للمواد المهدورة. ودعت المنظمة المواطنين إلى تغيير سلوكهم الشرائي عبر اقتناء المنتوجات "المختلطة" (على مستوى الحجم والجودة) لتقليل الهدر الغذائي.

​وفي سياق متصل، حذر رئيس المنظمة من اقتناء الأجبان والمنتوجات "الحساسة" من باعة غير معروفين، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتوجات الغذائية هي "صمام الأمان" الحقيقي، مشددا على ضرورة التثبت من المنتوجات وتجنب كل ما تجاوز مدة صلاحيته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323833

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:30
18:04
15:35
12:40
07:05
05:39
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
21°-9
19°-11
17°-11
16°-10
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/02)     960,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>