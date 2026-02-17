Babnet   Latest update 18:42 Tunis

بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: اعادة مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026
      
قررت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اعادة مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي ضمن الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة في موعد لاحق و دون حضور الجمهور.
كما قررت الجامعة معاقبة النجم الساحلي بمباراتين دون حضور الجمهور وتغريمه ب600 دينار غداة الأحداث التي رافقت المباراة التي توقفت في شوطها الرابع على تقدم النجم الساحلي 2-1.
وكانت مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي التي دارت يوم السبت الماضي بقاعة مساكن قد توقفت اثر اصابة لاعب الترجي الرياضي محمد بن يوسف بمقذوف من المدرجات استوجبت نقله الى احدى المصحات.
