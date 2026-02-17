بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: اعادة مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي
قررت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اعادة مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي ضمن الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة في موعد لاحق و دون حضور الجمهور.
كما قررت الجامعة معاقبة النجم الساحلي بمباراتين دون حضور الجمهور وتغريمه ب600 دينار غداة الأحداث التي رافقت المباراة التي توقفت في شوطها الرابع على تقدم النجم الساحلي 2-1.
وكانت مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي التي دارت يوم السبت الماضي بقاعة مساكن قد توقفت اثر اصابة لاعب الترجي الرياضي محمد بن يوسف بمقذوف من المدرجات استوجبت نقله الى احدى المصحات.
