المركز الاجتماعي والثقافي "دار التونسي " بنيس ينظم موائد افطار وسهرات رمضانية بمناسبة شهر رمضان المعظم

Publié le Mardi 17 Février 2026
      
ينظم المركز الاجتماعي والثقافي "دار التونسي" تحت اشراف القنصلية العامة لتونس بنيس، فرنسا، موائد افطار وسهرات رمضانية وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم

وتهدف هذه المبادرة الى تعزيز الروابط الاجتماعية والاخوية بين افراد الجالية التونسية بالدائرة القنصلية بنيس ومزيد ترسيخ روح التضامن ولم الشمل خلال الشهر المعظم


ويتضمن البرنامج موائد افطار، يوم الأحد 1 مارس 2026 ويوم الاحد 8 مارس 2026، اضافة الى سهرة رمضانية فنية مع المايسترو "حاتم وادة "، يوم الاحد 15 مارس 2026، بعد الافطار لاحياء ليلة 27 من شهر رمضان الكريم


ووجه المركز دعوة الى أفراد الجالية التونسية بنيس لمواكبة هذه اللقاءات الاخوية التي من شانها ان تعزز قيم التآخي والتآزر والتقارب بين أبناء الوطن الواحد.

وتشرف القنصليات التونسية والجمعيات التونسية في فرنسا، على تنظيم موائد إفطار جماعية وسهرات رمضانية لتعزيز الروابط بين أفراد الجالية في أجواء عائلية تعكس التقاليد التونسية الأصيلة وتتضمن أنشطة ثقافية ودينية خاصة في فضاءات مثل "دار التونسي"
الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
