تفكيك وفاقين إجراميين ينشطان في تبييض الأموال وترويج المواد المخدّرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699476ec15f5b7.39352068_lmniofqgpjhek.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 15:09
      
تمكنت الوحدات الأمنية، أمس الاثنين، من تفكيك وفاقين إجراميين ينشطان في تبييض الأموال وترويج المواد المخدّرة بعدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار العمليات المكثفة الرامية إلى كشف شبكات ترويج المخدرات ومسهّلي إدخالها إلى البلاد.

وأفاد بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني أنّ العملية أسفرت عن الاحتفاظ بأربعة أشخاص وإدراج عنصر خامس بالتفتيش، إلى جانب حجز 5000 صفيحة من مخدر القنب الهندي و19000 قرص مخدر من نوع “إيريكا”، فضلا عن مبالغ مالية تُقدّر بحوالي 34 ألف دينار متأتية من عائدات الترويج.


كما تم حجز عدد من الدراجات النارية الثقيلة والسيارات والهواتف الجوالة الذكية التي يُشتبه في استعمالها في الأنشطة الإجرامية ذاتها.


وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أن العمل متواصل لتعقب كل من يثبت تورطه في ترويج المخدرات، مشددة على أن مكافحة هذه الآفة تمثل أولوية في إطار التوجه الثابت للدولة الرامي إلى الحد من انتشارها واستئصال جذورها.

وكان رئيس الجمهورية قد شدد، خلال اجتماع انعقد مؤخرا بحضور وزير الداخلية ووزير التربية وكاتب الدولة للأمن الوطني، على ضرورة حماية التلاميذ من آفة المخدرات التي انتشرت داخل المؤسسات التربوية ومحيطها، مؤكدا أهمية تكثيف الدوريات الأمنية، إلى جانب اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل التوعية والتربية على مخاطر هذه الظاهرة داخل الأسر والمؤسسات التعليمية.
