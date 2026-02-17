Babnet   Latest update 15:41 Tunis

انطلاق دورة تكوينية لاعداد اطارات الموسسات التونسية نحو الرقمنة والانتقال إلى الصناعة 4.0

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/api.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026
      
أعطى المدير العام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة، امس الاثنين، الانطلاقة الرسمية لدورة تكوين استراتيجية حول أداة "تيما" (Tunisian Intelligent Manufacturing Assessment – TIMA).

وتهدف هذه الدورة، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، إلى تمكين اطارات هذه الاخيرة من إتقان المنصة الرقمية "تيما" وإجراء التشخيص التقني (التشخيص السريع والمعمق) وإدارة المراجع الإدارية، وذلك في إطار مرافقة

المؤسسات التونسية نحو الرقمنة والانتقال إلى الصناعة 4.0.

وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج الوطني "نحو صناعة 4.0 في تونس"، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بدعم من الاتحاد الأوروبي في تونس ومبادرة "Invest for Jobs" الممولة من طرف وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وتنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.


وتُعدّ أداة "تيما" الركيزة المرجعية الوطنية لتقييم درجة النضج الرقمي للمنشآت الصناعية وتوحيد وترقيم التشخيص الذي تقوم به مراكز الكفاءات في الصناعة 4.0، ورقمنة العملية برمتها وتجميع البيانات على المستوى الوطني لضمان التتبع الدائم وتحديد الاحتياجات بدقة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة التونسية على المستوى الدولي.

وأكد المدير العام للوكالة أن “تيما” ستشكل أساس مركز التميز في الصناعة 4.0، الذي تعمل الوكالة على إحداثه، وستكون متاحة أساسا للمنشآت الصناعية الخاصة والتجمعات والمجموعات المهنية في القطاعات الاستراتيجية.

وتأتي هذه الدورة التكوينية في أعقاب ورشة عمل لإنهاء تهيئة الأداة أُجريت يوم 4 فيفري 2026 بالوكالة، وتندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والابتكار أفق 2035 التي تسعى إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار وترسيخ مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية.
