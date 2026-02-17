Babnet   Latest update 15:41 Tunis

بطولة الدوحة للتنس - معز الشرقي يخرج منذ الدور السادس عشر بخسارته امام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس صفر-2

Publié le Mardi 17 Février 2026
      
خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 139 عالميا منذ الدور السادس عشر لبطولة الدوحة القطرية ذات 500 نقطة اثر خسارته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 33 عالميا بنتيجة صفر-2 (4-6 و4-6) في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء.
وشارك معز الشرقي في بطولة الدوحة ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة.
وتقام مباريات بطولة الدوحة في الفترة الممتدة من 16 الى 22 فيفري الجاري على ملاعب ذات أرضية صلبة بمجموع جوائز مالية في حدود 2 مليون فاصل 835 ألف دولار.
