وزارة التربية تمنع تنظيم "دخلة الباكالوريا" والتصوير داخل الفضاء المدرسي

أقرّت وزارة التربية جملة من الاجراءات الرامية إلى تحصين المؤسسات التربوية من كل مظاهر العنف، من أبرزها منع تنظيم ما يعرف ب"دخلة الباكالوريا" ومنع التصوير داخل الفضاء المدرسي.

وأفادت الوزارة في مذكرة موجّهة إلى المندوبين الجهويين للتربية ومديري المؤسسات التربوية، بأنه يٌمنع تنظيم أي نشاط يتعلق بما يُسمى ب"دخلة الباكالوريا" أو "الكراكاج" أو غيرها ورصد كل ما من شأنه المساس بسلامة الأسرة التربوية أو تعكير صفو الحياة المدرسية، مع الإسراع بالإشعار والمعالجة الفورية واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة.


كما أكدت وزارة التربية أنه يُمنع منعا باتا على التلاميذ إحضار أو استعمال الهواتف الجوالة داخل المؤسسات التربوية، ويُمنع التصوير داخل الفضاء المدرسي خارج الأطر الرسمية المرخص لها.


وتضمنت الاجراءات أيضا تخصيص مدخل وحيد لدخول التلاميذ والزوار وتكليف حارس قار لفتحه وغلقه وفق المواعيد المضبوطة مع دعوته للتثبت من هوية الزوار قبل السماح لهم بالدخول مع وجوب غلق جميع المنافذ الأخرى واستعمالها فقط إن اقتضت الحاجة، حسب ما جاء في المذكرة.

ودعت إلى تنظيم تردّد الأولياء والزوار ومنع دخول الأقسام والأجنحة التربوية أثناء سير الدروس، وتخصيص فترات محددة لاستقبال الأولياء وفق ضوابط تحفظ مصلحة التلميذ وسير الدرس.

ودعت وزارة التربية المندوبين الجهويين، إلى حث المدرسين في جميع الاختصاصات، على تخصيص حيز زمني ضمن حصص التعلم للتحاور مع التلاميذ وتنبيههم من خطورة الانخراط في دائرة العنف وتحسيسهم بمخاطر بعض السلوكات وغرس ثقافة الحوار باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتعايش السلمي بين جميع مكونات الأسرة التربوية.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون مع مختلف المصالح الأمنية والإدارية الجهوية والمحلية لتأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية الأسرة التربوية.

وأكدت أهمية مزيد الانفتاح على البيئة المجتمعية للمؤسسة التربوية من خلال عقد جلسات دورية مع الأولياء لتعزيز دورهم التربوي والقيمي ودعوتهم إلى ضرورة احترام المدرسين من قبلهم ومن قبل منظوريهم وتثمين أدوارهم القيمية والأخلاقية والعلمية باعتبار نبل رسالتهم وتأثيرها في بناء شخصية الناشئة فضلا عن مزيد الإحاطة بأبنائهم ومتابعتهم اليومية دراسيا وسلوكيا.
الثلاثاء 17 فيفري 2026
