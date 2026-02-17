Babnet   Latest update 17:18 Tunis

مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تشارك في مهرجان سوق الفنون الفرجوية الأفريقية بأبيدجان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68daa7658af983.07723155_pjlfnhoqimgke.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 16:08
      
تشارك المسرحية التونسية "الهاربات" للمخرجة وفاء الطبوبي في فعاليات مهرجان سوق الفنون الفرجوية الأفريقية بالعاصمة الإيفوارية أدبيدجان من 11 إلى 18 أفريل 2026، الذي يشهد حضور ما لا يقل عن 800 مشارك من الفنانين والفرق المسرحية من مختلف البلدان الإفريقية.
ويعدّ هذا المهرجان من أبرز التظاهرات الثقافية في القارة الإفريقية، إذ يهدف إلى الترويج لفنون العرض الإفريقية على الصعيد الدولي وتشجيع التبادل بين الفنانين والمهنيين والجمهور، في إطار دعم التنوع الثقافي وإبراز الطاقات الإبداعية الجديدة. كما يسعى إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية للإبداع الإفريقي وفضاء للابتكار يسهم في تطوير القطاع الثقافي بالقارة على أسس مستدامة.
وكانت "الهاربات تُوجت بالجائزة الكبرى في الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي خلال شهر جانفي 2026. كما سبق أن نالت التانيت الذهبي (الجائزة الكبرى) في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية، وفازت كذلك بالجائزة الكبرى للدورة الثالثة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع".


ومسرحية "الهاربات" هي ثمرة إنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. وتولت وفاء الطبوبي تأليف النص وإخراجه وتصميم السينوغرافيا. ويشارك في العمل ستة ممثلين هم فاطمة بن سعيدان ومنيرة الزكراوي ولبنى نعمان وأميمة البحري وصبرين عمر وأسامة الحنايني.
وتنطلق حكاية "الهاربات" من فضاء مسرحي يشبه محطة انتظار غامضة حيث تلتقي 5 نساء ورجل في حالة ترقّب لشيء أو شخص لن يأتي. غير أن هذا الانتظار يتحول إلى مجاز وجودي لا بحثا عن الغائب وإنما سعيا إلى المعنى في عالم يتآكل، ليكون هذا الهروب نفسيا وفكري وليس ماديا فقط من واقع ضيّق ومأزوم إلى خيال أوسع ومن ألم فردي إلى خوف جماعي. ويتحوّل الركح إلى متاهة وجودية تتقاطع فيها صراعات الشخصيات مع ذواتها ومع الآخرين في أسئلة كبرى حول الهوية والمصير وإمكانية الخلاص الفردي في عالم ينهار جماعيا.


