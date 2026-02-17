Babnet   Latest update 14:09 Tunis

أريانة: إحداث 3 نقاط بيع بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/Cite-Ennasr.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 14:09
      
أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة سامي البجاوي، بأنه تم إحداث نقاط بيع بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر رمضان، وهي مبادرة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن.
وتتوزع هذه النقاط التي ستفتح في أول يوم من شهر رمضان، وفق ما افاد به ذات المصدر صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على منطقة سكرة ( نهج المطار) و حي الغزالة ( خلف الدائرة البلدية) ونقطة بيع إضافية بالمنزه السادس.
​وأوضح أن أبرز ما يميز هذه النقاط الاسعار التى ستكون أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة وايضا تنوع المنتوجات حيث يتوفر فيها الخضر والغلال واللحوم البيضاء والبيض والأجبان والحلويات التقليدية والمواد المدعمة.

​وأشار في السياق ذاته، إلى استمرارية نشاط فضاء المواطن للمنتوجات الإستهلاكية بأريانة، الذي يواصل تقديم خدماته بأسعار تفاضلية.
​وقد انطلقت بلديات سكرة ورواد وأريانة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة، في تهيئة المواقع واختيار التجار بعناية لضمان جودة المنتجات وتنوعها طيلة شهر رمضان.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323805

