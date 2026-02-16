يونس راشد ينتقل الى نادي التحدي الليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6993274b131833.19754237_mnhpkjqfglieo.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي التحدي الليبي عن تعاقده مع المهاجم التونسي يونس راشد قادما من الترجي الرياضي التونسي دون تحديد مدة الصفقة.

وكان راشد (26 سنة) قد انتقل في صائفة 2025 الى الترجي الرياضي قادما من الترجي الجرجيسي بعد اربعة مواسم قضاها مع نادي عاصمة الزياتين، اثر تجربة سابقة مع اتحاد بن قردان.

ويحتل نادي التحدي المرتبة السادسة في المجموعة الرابعة من بطولة الدرجة الاولى الليبية. ويتأهل في أعقاب المرحلة الاولى ثلاثة اندية عن كل مجموعة من المجموعات الاربع الى مرحلة التتويج.