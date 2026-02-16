إنتاج الكهرباء في تونس يرتفع بـ6 بالمائة مع موفى 2025

تراجع إنتاج الغاز والنفط



تحديات القطاع وأنشطة الحفر



الأتاوة والشراءات من الجزائر



سجّلخلال سنةارتفاعًا بنسبةمقارنة بسنة، ليبلغ حوالي، في حين ارتفع الإنتاج الموجّه إلىبنسبةخلال الفترة ذاتها.ووفق نشرية الوضع الطاقي لشهر ديسمبرالصادرة عن، اعتمد أسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على، الذي قدّرت مساهمته بحواليمن إجمالي الإنتاج.كما ساهمتفي تغطية نحومن الحاجيات الوطنية.في المقابل، تراجع إنتاجخلال سنةبنسبةمقارنة بسنة، ليبلغ حواليمقابلسنة، ويُعزى ذلك أساسًا إلى تواصل الانخفاض الطبيعي في إنتاج أهم الحقول وغياب مشاريع حفر واكتشافات جديدة.كما بلغ الإنتاج الوطني منحواليخلال سنة، مسجلًا انخفاضًا بنسبةمقارنة بسنة(حوالي).أما إنتاج(بما في ذلك إنتاج معمل قابس)، فقد بلغ حواليسنةمقابلسنة، أي بتراجع نسبتهيواجه قطاعتحديات متواصلة منذ سنوات، من بينها تذبذب أسعار النفط عالميًا، تداعيات جائحة، الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.وخلال سنة* تم حفر بئرين تطويريتين ضمن رخصةفي شهري* فيتم حفر بئر استكشافية برخصةأعيد تصنيفها كبئر تطويرية في* كما انطلق فيحفر بئر تطويرية ثالثة ضمن رخصةسجّلت كمياتانخفاضًا بنسبةخلال سنةلتبلغمقابلخلال السنة السابقة.في المقابل، ارتفعتبنسبةلتبلغ حواليخلال سنة