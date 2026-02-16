دورة تونس الدولية للجيدو - المنتخب التونسي للاكابر والكبريات يظفر ب11 ميدالية منها 4 ذهبية

أحرز المنتخب التونسي للجيدو للأكابر والكبريات، أمس الأحد،) في ختام منافساتالتي احتضنتها القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.وتُوّج بالميداليات الذهبية كل من:(وزن(وزن(وزن(وزنوكان المنتخب التونسي للأواسط قد أحرز، الجمعة الماضي في اليوم الافتتاحي للدورة،)، وجاءت الذهبيتان بواسطة(وزن) و(وزن).وفي اليوم الثاني من المنافسات، السبت الفارط، تحصل المنتخب التونسي للأصاغر على)، وحملت الميداليات الذهبية توقيع:(وزن(وزن(وزن(وزن(وزنوأقيمت الدورة بمشاركة نحوفي مختلف الأصناف، يمثلونمن مختلف القارات.