دورة تونس الدولية للجيدو - المنتخب التونسي للاكابر والكبريات يظفر ب11 ميدالية منها 4 ذهبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6992ce74325569.46513984_eqnmhiflkgjpo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 16 Février 2026 - 06:38
      
أحرز المنتخب التونسي للجيدو للأكابر والكبريات، أمس الأحد، 11 ميدالية (4 ذهبية و3 فضية و4 برونزية) في ختام منافسات دورة تونس الدولية التي احتضنتها القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.

وتُوّج بالميداليات الذهبية كل من:

علاء الدين بن شلبي (وزن -73 كلغ)
قصي بن غرس (وزن -100 كلغ)
أميمة البديوي (وزن -48 كلغ)

سوار الذوادي (وزن +78 كلغ)

وكان المنتخب التونسي للأواسط قد أحرز، الجمعة الماضي في اليوم الافتتاحي للدورة، 13 ميدالية (2 ذهبية و2 فضية و9 برونزية)، وجاءت الذهبيتان بواسطة نرجس الهداجي (وزن -48 كلغ) وزينب الطرودي (وزن +78 كلغ).

وفي اليوم الثاني من المنافسات، السبت الفارط، تحصل المنتخب التونسي للأصاغر على 27 ميدالية (5 ذهبيات و7 فضيات و15 برونزية)، وحملت الميداليات الذهبية توقيع:
ياسين الصايم (وزن -50 كلغ)
محمد إلياس العرفاوي (وزن -73 كلغ)
عبير بالحاج (وزن -40 كلغ)
رؤى بن سالم (وزن -57 كلغ)
رنيم بن سليمان (وزن -70 كلغ)

وأقيمت الدورة بمشاركة نحو 490 رياضيًا في مختلف الأصناف، يمثلون 34 دولة من مختلف القارات.
