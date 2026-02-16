كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق
تُوّج المنتخب التونسي لسلاح السابر للوسطيات، أمس الأحد، بـالميدالية الذهبية لمسابقة الفرق ضمن منافسات كأس العالم للأصاغر والأواسط التي احتضنتها العاصمة السنغالية داكار من 12 إلى 15 فيفري الجاري.
وجاء المنتخب السنغالي في المركز الثاني، فيما حلّ المنتخب الجزائري في المرتبة الثالثة.
وأنهت العناصر الوطنية مشاركتها في هذه التظاهرة الدولية بحصيلة إجمالية بلغت 5 ميداليات، بعد أن أحرزت في منافسات الفردي برونزية في صنف الوسطيات بواسطة عائشة بوعجينة، إضافة إلى 3 ميداليات برونزية في صنف الأصاغر والصغريات عن طريق كل من ياسمين الرزقي وسلمى الإخوة ومحمد الهادي الغنجة.
