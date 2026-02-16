Babnet   Latest update 10:31 Tunis

كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6992cdeaa1b342.33087456_qnlpihfojgemk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 16 Février 2026 - 06:25 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تُوّج المنتخب التونسي لسلاح السابر للوسطيات، أمس الأحد، بـالميدالية الذهبية لمسابقة الفرق ضمن منافسات كأس العالم للأصاغر والأواسط التي احتضنتها العاصمة السنغالية داكار من 12 إلى 15 فيفري الجاري.

وجاء المنتخب السنغالي في المركز الثاني، فيما حلّ المنتخب الجزائري في المرتبة الثالثة.


وأنهت العناصر الوطنية مشاركتها في هذه التظاهرة الدولية بحصيلة إجمالية بلغت 5 ميداليات، بعد أن أحرزت في منافسات الفردي برونزية في صنف الوسطيات بواسطة عائشة بوعجينة، إضافة إلى 3 ميداليات برونزية في صنف الأصاغر والصغريات عن طريق كل من ياسمين الرزقي وسلمى الإخوة ومحمد الهادي الغنجة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323740

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 فيفري 2026 | 28 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:34
12:40
07:07
05:40
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
16°-12
20°-9
20°-11
15°-9
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>