وزير الخارجية يتحادث مع رئيس مفوّضية الاتحاد الأفريقي ومع عدد من نظرائه المشاركين في الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الخميس، مع رئيس مفوّضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بخصوص علاقات التعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأفريقي والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها اتساقا مع المبادئ والقيم الفضلى التي قام عليها الاتحاد، وذلك في إطار مشاركته في اليوم الثاني من اجتماعات الدورة العادية 48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 11 و 12 فيفري الجاري.وأكّد الوزير بالمناسبة التزام تونس بالعمل الإفريقي المشترك ومساهمتها الفاعلة في مختلف البرامج والأنشطة ذات العلاقة بتوطيد دعائم السلم والأمن في القارة الأفريقية ومزيد ترسيخ مقومات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية وتحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود في هذا الفضاء الحيوي، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.وتمّ التطرق كذلك إلى أهم التحديات الماثلة أمام الدول الإفريقية والسبل الكفيلة بدعم قدرة المنظمة الإفريقية لمواجهتها في ظلّ ما تشهده المنطقة والعالم من أزمات.كما عقد الوزير لقاء مع المفوّضة المكلّفة بالصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، آماتوم آمواه، وأكّد استعداد تونس لتطوير التعاون مع المفوضية في المجالات ذات الاختصاص ولاسيما في ما يتعلق بالصحة والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة، فضلا عن التحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير النظامية، مبرزا مقاربة تونس الشاملة ومتعددة الأبعاد حول التعاطي الأمثل مع هذه الظاهرة وتشجيع آليات العودة الطوعية والمرافقة التنموية والاجتماعية للعائدين إلى بلدانهم الأصلية.وفي لقائه مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "الزليكاف" ومكيلي ميني، أبرز وزير الشؤون الخارجية مساهمة تونس الهامة في تفعيل آليات التعاون الاقتصادي والتجاري في هذا الفضاء الجديد، مؤكدا التعجيل باستكمال الخطوات المقبلة للنشاط الفعلي لهذه الآلية المرشحة لإنجاز اندماج اقتصادي أفضل لدول القارة.وواصل الوزير سلسلة لقاءاته مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة حيث التقى بكلّ من وزراء خارجية مصر وموريتانيا وجنوب إفريقيا والسينغال وكينيا وزمبابواي، وذلك في إطار مزيد التنسيق بشأن أهم المواضيع المعروضة على المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، فضلا عن حشد الدعم والتأييد لعدد من الترشحات التونسية. وكانت هذه اللقاءات مناسبة للتّطرق لسبل تعزيز مختلف ميادين التعاون الثنائي مع هذه الدول والاستعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية في الفترة القادمة، حسب البلاغ.كما كانت للوفد التونسي مساهمة في النقاشات التي دارت في الجلسة الثانية للمجلس التنفيذي حول أهم المسائل المدرجة، وخاصة في ما يتعلق باعتماد الوثائق القانونية للاتحاد الإفريقي ومحور العدالة الاجتماعية كأولوية من أولويات التنمية في القارة والمسائل المتصلة بتمويل منظمة الاتحاد الإفريقي وترشيد آلياتها وحوكمتها، وفق البلاغ.