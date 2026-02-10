بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: فضيتان لتونس في اليوم الأول
أحرز ياسين الغربي الميدالية الفضية في سباق 1500 متر كراسي (الصنف T54)، ضمن منافسات اليوم الأول من النسخة السابعة عشرة لبطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى.
وسجّل الغربي توقيتًا قدره 3:05.63، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى رصيده في المشاركات الدولية.
كما توجّت روعة التليلي بالميدالية الفضية في رمي القرص (فئة F41)، بعد رمية بلغت 27.96 مترًا، أنهت بها المسابقة في المركز الثاني، ضمن فعاليات اليوم الأول من البطولة المقامة بدبي.
وكانت المشاركة التونسية قد افتتحت المنافسات بنتائج إيجابية، حيث أحرز ياسين القنيشي ذهبية دفع الجلة (فئة F36)، فيما نال وليد كتيلة فضية سباق 100 متر كراسي (فئة T34).
