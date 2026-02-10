Babnet   Latest update 23:11 Tunis

بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: فضيتان لتونس في اليوم الأول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698ba1ce1f4c08.37941117_ljpghfkoqmeni.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Février 2026 - 22:20 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أحرز ياسين الغربي الميدالية الفضية في سباق 1500 متر كراسي (الصنف T54)، ضمن منافسات اليوم الأول من النسخة السابعة عشرة لبطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى.

وسجّل الغربي توقيتًا قدره 3:05.63، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى رصيده في المشاركات الدولية.


كما توجّت روعة التليلي بالميدالية الفضية في رمي القرص (فئة F41)، بعد رمية بلغت 27.96 مترًا، أنهت بها المسابقة في المركز الثاني، ضمن فعاليات اليوم الأول من البطولة المقامة بدبي.


وكانت المشاركة التونسية قد افتتحت المنافسات بنتائج إيجابية، حيث أحرز ياسين القنيشي ذهبية دفع الجلة (فئة F36)، فيما نال وليد كتيلة فضية سباق 100 متر كراسي (فئة T34).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323453

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 فيفري 2026 | 22 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:24
17:56
15:30
12:40
07:13
05:46
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
19°-15
19°-14
20°-13
18°-11
  • Avoirs en devises 25763,5
  • (10/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38381 DT
  • (10/02)
  • 1 $ = 2,85817 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/02)     1289,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/02)   27423 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>