تأجيل محاكمة منسّق حزب القطب رياض بن فضل
أخّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، محاكمة منسّق حزب القطب رياض بن فضل إلى جلسة 26 فيفري الجاري، وذلك استجابة لطلب محاميه.
وتتعلّق القضيّة بتهم تبييض أموال وفساد مالي وإداري.
ويُذكر أنّ الدائرة الجناحية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت في وقت سابق بسجن رياض بن فضل مدة أربع سنوات وستة أشهر، مع خطايا مالية في حدود مليوني دينار، من أجل شبهات تعلّقت بتهريب المكاسب إلى خارج البلاد والتفويت في الأملاك المصادَرة.
